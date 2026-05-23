El mundo del fútbol sudamericano se ve sacudido por una grave denuncia. La Conmebol abrió formalmente una investigación contra el mediocampista de Independiente Rivadavia de Mendoza, Tomás Bottari, ante la sospecha de una supuesta manipulación de apuestas durante el encuentro que la "Lepra" igualó 1-1 frente a Fluminense, disputado el pasado 6 de mayo en el marco de la Copa Libertadores.

Según un informe recibido por la confederación, se detectó un "volumen anormal" de apuestas en una casa de juegos de azar de Argentina, centradas específicamente en la amonestación que recibió Bottari a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el marcador aún se encontraba igualado sin goles.

La jugada bajo la lupa ocurrió cuando el volante interceptó con el brazo un pase, acción que fue sancionada por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera con la tarjeta amarilla. El reporte, difundido inicialmente por medios brasileños, resalta la irregularidad de la amonestación considerando que esa fue la primera infracción cometida por el jugador en todo el partido. Bottari finalizó el encuentro con apenas dos faltas registradas, siendo la segunda recién a los 17 minutos del complemento.

La Conmebol se encuentra analizando minuciosamente si existió una maniobra de manipulación destinada a beneficiar a apostadores. De confirmarse la infracción al Código Disciplinario de la entidad, las sanciones podrían ser ejemplares: el jugador de 25 años se enfrenta a una posible inhabilitación de hasta cinco años, o incluso a la expulsión definitiva de toda actividad deportiva vinculada a la confederación de por vida.

Por el momento, ni el club mendocino ni el entorno del futbolista han emitido declaraciones oficiales, mientras la expectativa crece en el ámbito del fútbol local ante la seriedad de una acusación que pone en juego la integridad de la competencia continental.