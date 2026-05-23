Franco Colapinto sale a pista para la carrera sprint en el GP de Canadá

El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 vive un sábado de alta intensidad en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, donde se disputará la tercera carrera sprint de la temporada 2026. Con el líder Kimi Antonelli marcando el ritmo, el argentino Franco Colapinto busca redimirse tras una clasificación compleja al volante de su Alpine A526.

El fin de semana del pilarense comenzó con contratiempos: un problema en la unidad de potencia durante las prácticas iniciales le impidió marcar tiempos significativos. Aunque el equipo logró solucionar la falla mecánica, el ritmo en la Sprint Qualy no alcanzó para superar el corte, dejando al argentino en el puesto 13° de la grilla para la mini carrera de esta tarde.

El desafío en Montreal

El trazado canadiense es un circuito técnico, rápido y estrecho, con una extensión de 4,361 kilómetros. Sus características "stop-and-go", combinadas con los muros cercanos y las fuertes frenadas, lo convierten en una de las pruebas más exigentes para el control de los monoplazas.

En la disputa por la pole de esta sprint, George Russell logró imponerse con un registro de 1:12.695, mientras que el resto del pelotón buscará aprovechar las chicanes y las largas rectas de Montreal para escalar posiciones en una carrera que promete mucha acción en pista.

¿A qué hora ver a Colapinto?

Los fanáticos argentinos tienen una cita ineludible este sábado para seguir de cerca la actuación del representante nacional desde las 13 horas.

Tras el abandono en la práctica y las dificultades en la clasificación, el objetivo de Colapinto será mantener la consistencia y avanzar posiciones en una carrera corta donde cada error se paga caro. La expectativa está puesta en su capacidad de manejo frente a un circuito que premia la precisión y la valentía en el frenaje.