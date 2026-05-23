Este sábado, el Chalet Cantoni se convierte en el epicentro de la cultura y la producción local con la feria "Identidad Olivo". La propuesta, organizada en el marco de la promoción de la Indicación Geográfica del Aceite de Oliva Virgen Extra de San Juan, invita a toda la comunidad a disfrutar de una jornada dedicada al producto estrella de la provincia.

La actividad se desarrollará en el histórico predio ubicado en Av. Libertador Gral. San Martín 3339 Oeste, en Rivadavia, y abrirá sus puertas al público de 18:00 a 22:00 horas. Con entrada libre y gratuita, el evento se perfila como una excelente opción para compartir en familia y conocer de cerca la excelencia olivícola sanjuanina.

La propuesta es integral y busca poner en valor tanto el producto como su historia y proceso de elaboración. Durante la visita, los asistentes podrán disfrutar de feria de productores con stands con Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), aceitunas y derivados de la mejor calidad local., catas con la oportunidad para aprender a distinguir atributos y defectos del aceite de la mano de expertos. Además, de elaboración en vivo y gastronomía y música.

Este evento cuenta con el respaldo de la Cámara Olivícola de San Juan y el Gobierno provincial, en un esfuerzo por fortalecer el posicionamiento del AOVE local bajo la Indicación Geográfica (IG). Esta certificación es fundamental para garantizar el origen y la calidad superior de los aceites sanjuaninos, brindando al consumidor la seguridad de estar adquiriendo un producto con características únicas determinadas por nuestro terruño.

La invitación está abierta a todos los interesados en la gastronomía, la cultura regional y el apoyo a los productores locales que, con esfuerzo y dedicación, sitúan a San Juan en los niveles más altos de la olivicultura mundial.