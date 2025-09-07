El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani logró una impresionante hazaña al consagrarse campeón del Gran Premio Jornal de Notícias en Portugal. El deportista oriundo de Pocito, que compite para el equipo Aviludo-Louletano-Loulé, dominó la competición de principio a fin, una prueba de su destacada temporada en el Viejo Continente. Este triunfo, es el primero en una carrera por etapas en el calendario europeo para él y reafirma su gran momento deportivo consolidándolo como uno de los principales referentes del ciclismo argentino.

El desempeño de Tivani fue fundamental para su equipo, demostrando una habilidad táctica y una fortaleza física excepcionales a lo largo de los más de 1.300 kilómetros de recorrido. El pedalista se adueñó del maillot de líder en la cuarta etapa y lo defendió hasta el final, una muestra de su consistencia y tenacidad. A lo largo del evento, el sanjuanino se impuso en cuatro de las nueve jornadas, lo que subraya su superioridad frente a los demás competidores y el gran momento que atraviesa.

El campeón dedicó su victoria a su "hermano de la vida" y compañero de equipo, Tomás Contte, quien realizó un esfuerzo considerable para proteger a su líder durante la competencia. Este gesto de reconocimiento resalta el valor del trabajo en equipo en el ciclismo, un deporte que a menudo requiere de una sincronización perfecta y un compromiso total entre sus miembros para alcanzar el éxito colectivo. La colaboración entre ambos deportistas fue clave para el logro alcanzado.

En la clasificación general, el deportista pocitano se mantuvo en lo más alto del podio, seguido por el español Raúl Rota y el portugués Pedro Silva, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Este triunfo marca un nuevo hito en el palmarés de Tivani, que en este 2025 ya se había consagrado en la Vuelta a San Juan. El cierre de su temporada en Europa promete más éxitos para un atleta que no para de sumar logros.