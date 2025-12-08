UPCN perdió en San Juan contra San Lorenzo y se encendieron las alarmas

El segundo Tour de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) dejó un sabor agridulce en la capital sanjuanina. UPCN Vóley cerró su participación como anfitrión este fin de semana con una nueva derrota, la segunda en tres presentaciones, que ya genera inquietud en el seno del equipo.

La caída ocurrió en la noche del domingo, en el Velódromo Vicente Chancay, que nuevamente fue el escenario de una jornada desafiante, no solo por el rival sino también por las filtraciones de agua que afectan el recinto deportivo de la institución gremial.

Publicidad

El Gremial se midió ante San Lorenzo, cayendo por 3 sets a 1. El Ciclón se impuso con parciales de 25-21, 20-25, 25-14 y 27-25, llevándose una valiosa victoria en la provincia.

"El equipo sanjuanino no tuvo una buena noche: estuvo impreciso en varios pasajes del juego y no logró sostener el ritmo cuando buscó remontar."

Publicidad

El rendimiento del conjunto dirigido por Fabián Armoa mostró falencias, con tramos de juego impreciso que le impidieron mantener la consistencia necesaria para doblegar a su contrincante.

"Pese a eso, dejó definida su ubicación en la tabla al término de esta primera rueda."

Publicidad

A pesar de las alarmas encendidas por el resultado, la conclusión del Tour 3 de la LVA encontró a UPCN Vóley terminando la mitad inicial de la fase regular en el segundo puesto, lo que lo mantiene firme entre los principales protagonistas del campeonato.

Sin embargo, esta derrota se suma a la caída sufrida ante Defensores de Banfield (también 3-1 y de local), convirtiéndose en un claro llamado de atención para la escuadra sanjuanina antes de encarar la segunda mitad de la competencia.