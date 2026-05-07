Las primeras imágenes de la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá se conocieron en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal Gerardo Pollicita. Las fotos muestran cómo quedó la propiedad luego de una remodelación integral que demandó una inversión de 245.000 dólares.

La obra comenzó en octubre de 2024 y finalizó en julio de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial. Según la documentación presentada en Comodoro Py por el contratista Matías Tabar, la vivienda fue prácticamente reconstruida.

Una vista de la casa de Indio Cuá. (Gentileza: Infobae)

Entre los trabajos realizados figuran la renovación del ingreso y el garage, la demolición y reconstrucción de la galería del patio trasero, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato y mejoras en la escalera y revestimientos exteriores.

La remodelación también alcanzó la cocina, donde se incorporaron nuevas mesadas, una isla y desayunador. Además, se realizaron ajustes de iluminación y cambios en puertas y carpintería.

Uno de los sectores con mayores modificaciones fue la pileta. Según consta en la causa, fue climatizada, rellenada para disminuir la profundidad y revestida con piedra y mármol travertino. A eso se sumó una cascada lateral, por la que se habrían pagado 3.500 dólares.

Así quedó la parrila terminada. (Gentileza: Infobae)

La galería incorporó además una nueva parrilla cuyo costo, entre materiales y mano de obra, alcanzó los 13.800 dólares. También se agregó un horno valuado en otros 2.000 dólares.

La documentación judicial incluye cinco pedidos de carpintería realizados entre diciembre de 2024 y julio de 2025, con montos que oscilaron entre 3.300 y 19.000 dólares.

En su declaración como testigo, Tabar explicó que, con el avance de la obra, Adorni y su esposa Bettina Angeletti solicitaron nuevas modificaciones que se fueron sumando al presupuesto inicial. Según relató, el funcionario le delegó la coordinación de proveedores y pagos vinculados a la remodelación.

Así estaba la casa de Manuel Adorni durante las refacciones. (Gentileza: Infobae)

De acuerdo a la reconstrucción realizada en la investigación, los pagos se efectuaron en efectivo y en dólares. El primer desembolso habría sido de 55.000 dólares a fines de 2024, mientras que el resto se abonó en distintas cuotas durante 2025.

La causa también analiza el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. Según datos incorporados al expediente, Adorni habría gastado al menos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años, mientras mantiene deudas inmobiliarias por 335.000 dólares.

La investigación apunta a determinar si el nivel de gastos puede justificarse con los ingresos y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes cercanas al funcionario indicaron que presentaría su declaración jurada correspondiente a 2025 dentro de los próximos 30 días.