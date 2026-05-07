En la segunda jornada de la Expo Minera San Juan 2026, DIARIO HUARPE mantuvo un encuentro con Yuri Damián Sáenz, gerente general de Veladero, que pertenece a la Minera Argentina Gold y expuso su punto de vista en cuanto a la participación del público y de las empresas en la feria minera que tiene carácter internacional.

“Ante la cantidad de gente y de empresas que viene participando, esto demuestra el gran interés que se tiene, no solo a nivel provincial, nacional e internacional en el desarrollo de la minería aquí en la provincia. Todos somos actores clave en aprovechar oportunidades y generar valor para la provincia y para argentina y su población sin duda”, afirmó el ejecutivo.

En las perspectivas a futuro sobre las operaciones de Barrick en San Juan, el gerente explicó que “Veladero es una empresa con el 50 % de capitales canadienses y 50% de capitales chinos. Seguimos operando sumando oportunidades como el RIGI, que eso nos permite mantener una producción estable por muchos años más. También a la par hacemos ofrecemos exploraciones en forma intensiva tanto en el interior como en el exterior de la mina y extender así su vida útil”.

Además, hablo de sus intereses de explotación a futuro: “Barrick es una empresa enfocada en el oro y en el cobre, aunque en las exploraciones que hacemos, podremos identificar otros objetivos de cobre que son importantes para la compañía, sin dudas los tomaremos en cuenta”.