Mining > Expo Minera 2026
Barrick apuesta por extender sus operaciones en Veladero con nuevas exploraciones
POR REDACCIÓN
En la segunda jornada de la Expo Minera San Juan 2026, DIARIO HUARPE mantuvo un encuentro con Yuri Damián Sáenz, gerente general de Veladero, que pertenece a la Minera Argentina Gold y expuso su punto de vista en cuanto a la participación del público y de las empresas en la feria minera que tiene carácter internacional.
“Ante la cantidad de gente y de empresas que viene participando, esto demuestra el gran interés que se tiene, no solo a nivel provincial, nacional e internacional en el desarrollo de la minería aquí en la provincia. Todos somos actores clave en aprovechar oportunidades y generar valor para la provincia y para argentina y su población sin duda”, afirmó el ejecutivo.
En las perspectivas a futuro sobre las operaciones de Barrick en San Juan, el gerente explicó que “Veladero es una empresa con el 50 % de capitales canadienses y 50% de capitales chinos. Seguimos operando sumando oportunidades como el RIGI, que eso nos permite mantener una producción estable por muchos años más. También a la par hacemos ofrecemos exploraciones en forma intensiva tanto en el interior como en el exterior de la mina y extender así su vida útil”.
Además, hablo de sus intereses de explotación a futuro: “Barrick es una empresa enfocada en el oro y en el cobre, aunque en las exploraciones que hacemos, podremos identificar otros objetivos de cobre que son importantes para la compañía, sin dudas los tomaremos en cuenta”.