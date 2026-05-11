El manocontrol, aquella disciplina lúdica que marcó la infancia de abuelos y tíos, encontró un nuevo impulso en la provincia de la mano del club Manopiloto San Juan. Esta organización, nacida de la pasión por el coleccionismo y el modelismo, invita a la comunidad a sumarse a una competencia sana que utiliza autos en miniatura impulsados por un solo "tiro" o impulso manual. Según explicaron sus referentes a DIARIO HUARPE, el objetivo es recuperar el juego tradicional y generar un espacio de esparcimiento para todas las edades.

“La idea es ir sumando gente, que los niños puedan volver a gastar un juguete y que esos grandes que por ahí no tienen tiempo, pero se hacen un tiempito para jugar, vuelvan a ser niños otra vez”, destacó Andrés Castro, integrante de Manopiloto San Juan.

El club organiza actualmente cuatro campeonatos consecutivos que incluyen categorías como Fórmula 1, Turismo Carretera (TC), TC Pista y camionetas.

(Foto DIARIO HUARPE)

De la cuchara de alpaca a la impresión 3D

La técnica del manocontrol ha evolucionado significativamente con el paso de las décadas, adaptando nuevos materiales para mejorar el rendimiento en pista. Antiguamente, los vehículos eran conocidos como "autitos con cuchara", debido a que se les colocaba una cuchara de alpaca en la parte baja para facilitar el deslizamiento sobre la superficie.

(Foto DIARIO HUARPE)

Sobre esta evolución, Castro detalló: “Nuestros abuelos jugaban con esa modalidad y bueno, después fue mutando y ahora están un poco más modernos en diseño, le sabemos poner un pedazo de acrílico o un pedazo de plástico abajo para que se deslice reemplazando la cuchara”. Actualmente, los competidores utilizan chasis de plástico soplado, termoformado e incluso piezas diseñadas en impresión 3D para lograr que el auto llegue más lejos y tenga un mejor comportamiento al ser lanzado.

Un "cable a tierra" para toda la familia

El club se destaca por ser un espacio intergeneracional donde la edad no es una barrera para competir. José María Riera, otro de los miembros, resaltó la diversidad de los participantes: “Hay desde mi hija que tiene 14 años, hay otros nene de 8 años hasta gente de 60, 65 años. Todos compartimos juntos la pista y nos divertimos muy lindo”.

Para los más jóvenes, la experiencia de construir y preparar sus propios vehículos junto a sus padres representa un atractivo especial frente a la tecnología moderna. “Me gusta bastante porque es una actividad recreativa que uno suelta el celular y sale al aire libre y va a la pista”, comentó uno de los chicos que asiste al club junto a su familia para preparar sus autos de cara a las próximas fechas de competencia.

Las carreras se llevan a cabo habitualmente los fines de semana, aunque debido a las bajas temperaturas, el club ha comenzado a programar sus encuentros para los domingos por la mañana. Desde la organización reiteraron la invitación a todos los sanjuaninos interesados en vivir esta “reunión de amistad” en torno a los autitos a mano.

Para más detalles, invitan a seguirlos en redes de Instragram: manopilotos_sanjuan