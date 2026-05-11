En un escenario que genera incomodidad en las potencias occidentales, Rusia consiguió en abril un registro económico inesperado. En plena guerra con Ucrania y bajo un estricto régimen de sanciones internacionales, el Kremlin alcanzó su mayor nivel de ingresos por exportaciones de combustibles fósiles de los últimos dos años y medio, impulsado principalmente por el aumento global de los precios de la energía.

Según un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), los ingresos rusos crecieron un 4% respecto de marzo, alcanzando los 733 millones de euros diarios. Lo llamativo del dato es que este récord financiero se produjo a pesar de que el volumen físico de las exportaciones cayó un 7% en el mismo período, lo que demuestra que Moscú logró exportar menos cantidad pero a un precio mucho más elevado.

El factor precio y la logística

La tensión en Medio Oriente, con la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, disparó los valores energéticos, permitiendo que Rusia compensara las pérdidas causadas por los ataques de drones ucranianos a su infraestructura. Si bien los envíos marítimos de crudo cayeron un 24%, las exportaciones por oleoducto crecieron un 36%, especialmente a través del sistema Druzhba que abastece a Hungría y Eslovaquia.

El rol de Europa y China

El informe pone el foco en una contradicción sensible para Occidente: la Unión Europea (UE) fue el cuarto comprador mundial de energía rusa en abril, aportando cerca de 1.700 millones de euros a las arcas del Kremlin. Dentro del bloque, Francia lideró las importaciones, seguida por Hungría, Bélgica, Eslovaquia y España.

No obstante, China se mantiene como el socio estratégico indiscutible. El gigante asiático absorbió el 41% de los ingresos totales de Rusia por ventas de energía entre sus principales compradores, con desembolsos que sumaron 7.300 millones de euros en el mes. Esta red de comercialización permite que la economía rusa sostenga el financiamiento de sus operaciones militares pese a los intentos de aislamiento diplomático.

Gas natural en alza

Otro sector que mostró una performance sólida fue el del Gas Natural Licuado (GNL). Los ingresos por este producto subieron un 25% en abril, llegando a los 58 millones de euros diarios. Paradójicamente, el 55% de esos cargamentos fueron descargados en puertos de la propia Unión Europea, lo que reaviva el debate sobre la verdadera independencia energética del bloque frente a los suministros de Moscú.