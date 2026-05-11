Una receta de mousse de chocolate elaborada solamente con agua y chocolate se convirtió en una de las preparaciones más comentadas en redes sociales y portales gastronómicos de España. La propuesta llamó la atención por su simpleza, ya que no lleva crema, huevos ni azúcar agregada.

El secreto de la receta está en utilizar un chocolate de buena calidad, preferentemente con alto porcentaje de cacao, y trabajar correctamente la mezcla con agua fría para lograr una textura aireada y cremosa similar a la mousse tradicional.

Ingredientes

200 gramos de chocolate amargo

240 mililitros de agua

Paso a paso

Primero se debe derretir el chocolate junto con el agua a fuego bajo o a baño María, mezclando constantemente hasta obtener una preparación homogénea y brillante. Una vez integrada, la mezcla se retira del calor.

Luego comienza el proceso clave de la receta: colocar el recipiente sobre otro bowl con hielo y batir de forma continua durante varios minutos. A medida que baja la temperatura, la preparación empieza a incorporar aire y adquiere una consistencia espesa y cremosa.

Los cocineros españoles remarcan que el punto exacto es fundamental. Si se bate demasiado, la mousse puede endurecerse y perder suavidad. En ese caso, recomiendan volver a calentar apenas la mezcla y repetir el proceso.

La preparación puede servirse inmediatamente o dejarse enfriar unos minutos en heladera para potenciar la textura. Muchos además agregan frutas, cacao amargo o frutos secos como complemento, aunque la receta original apuesta por el sabor puro del chocolate.

El método fue creado décadas atrás por el físico y químico francés Hervé This, referente de la gastronomía molecular, y volvió a viralizarse recientemente gracias a chefs españoles y videos en redes sociales que destacan la facilidad de preparación y el resultado final.