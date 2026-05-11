Anses confirmó el calendario de pagos correspondiente a la semana del 11 al 15 de mayo para jubilados y pensionados, en un mes que llega con aumento en los haberes y modificaciones en las fechas debido a los feriados nacionales.

Según informó el organismo previsional, las jubilaciones y pensiones tendrán en mayo un incremento del 3,38%, actualización que surge de la fórmula de movilidad basada en la inflación. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

Con esta actualización, los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $463.174,10, compuesto por un haber de $393.174,10 más el bono adicional de $70.000.

El cronograma para jubilaciones mínimas quedó establecido de la siguiente manera:

Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0

Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1

Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2

Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3

Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4

En tanto, las Pensiones No Contributivas también comenzaron a abonarse esta semana bajo el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Desde el organismo recomendaron consultar las fechas exactas de cobro y el detalle de haberes a través de ANSES o mediante la aplicación oficial mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, continúa habilitada la línea telefónica 130 para consultas y asesoramiento.