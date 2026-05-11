En el marco de una nueva edición del Hot Sale, Aerolíneas Argentinas confirmó su participación con una atractiva propuesta para los viajeros. Desde este lunes 11 y hasta el miércoles 13 de mayo, la aerolínea de bandera ofrece un 10% de descuento en pasajes para todas sus rutas, sumando además amplias opciones de financiación que llegan hasta las 12 cuotas sin interés.

La promoción es válida para vuelos con fecha de regreso hasta el 13 de diciembre de 2026, lo que permite planificar viajes tanto para la temporada invernal como para el resto del año. Los interesados pueden acceder a estos beneficios exclusivamente a través de la página web oficial de la compañía y agencias de viaje autorizadas.

Financiación y bancos adheridos

Uno de los puntos más fuertes de esta campaña es la variedad de planes de pago. Para los sanjuaninos, se destaca la inclusión del Banco San Juan entre las entidades que ofrecen opciones de financiación durante los tres días del evento. También participan bancos nacionales como Nación, Galicia, BBVA, Macro y Santander, entre otros.

Dependiendo de la tarjeta y el banco, los usuarios podrán optar por diferentes esquemas de cuotas:

Banco Nación, Galicia, BBVA y Santander: 3 y 6 cuotas sin interés.

ICBC y Supervielle: Planes de 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés.

Tarjeta Naranja: Opciones de 6 y 9 cuotas.

Patagonia 365: Ofrece el plazo más extendido con hasta 18 cuotas sin interés.

Cómo aprovechar las ofertas

Desde la compañía remarcaron que el descuento del 10% se aplica sobre la tarifa base y es combinable con los planes de cuotas vigentes. Esta acción busca incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a destinos internacionales en un contexto de alta demanda por el evento de comercio electrónico. Se recomienda a los usuarios verificar el límite de sus tarjetas y la disponibilidad de fechas antes de realizar la compra para asegurar los beneficios del programa.