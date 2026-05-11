La tierna foto familiar de Maluma para anunciar su nuevo bebé

Maluma sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que será papá por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez. El cantante colombiano compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram que rápidamente se volvió viral el 11 de mayo 2026.

En la imagen en blanco y negro se lo puede ver besando la panza de la arquitecta mientras los acompaña su hija Paris. En medio de este anuncio, el artista le esquivó a la polémica y negó una pelea con argentinos en Miami. También se supo que llamarán a declarar a Ricky Martin y Maluma tras la denuncia contra el ex de Grecia Colmenares por diversos motivos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el emoji de corazón celeste con el que el cantante acompañó su publicación. A partir de ese detalle, muchos usuarios comenzaron a especular con que el bebé en camino podría ser un varón.

El posteo superó rápidamente los 2.000.000 de me gusta y acumuló miles de comentarios entre los que se destacó la frase "El verdadero 'Felices los 4'". Otros seguidores también dejaron mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja con frases como "Qué bendición", "Qué familia tan hermosa" y "Felicidades".

La historia de amor entre Maluma y Susana Gómez comenzó en septiembre de 2021. Desde entonces, la arquitecta mantuvo un perfil muy bajo tanto frente a los medios como en sus redes sociales, alejándose de la exposición pública que rodea al artista.

Meses atrás, cuando Paris todavía era una recién nacida, el cantante había hablado sobre cómo la paternidad transformó completamente su rutina escribiendo que "Perdón que he estado tan perdido, pero el deber de ser padre me llama". Además, reconoció que ser padre impactó profundamente en su costado creativo al expresar que "La creatividad la tengo en otro nivel y me estoy preparando porque quiero aprovechar este momento".