En medio de la euforia por la clasificación ante San Lorenzo, Eduardo "Chacho" Coudet confirmó una noticia muy esperada en el mundo River: Franco Armani volverá a estar convocado para el partido del próximo miércoles ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. El histórico arquero y capitán, que transitó un 2026 marcado por las lesiones, ocupará por primera vez un lugar en el banco de suplentes tras casi seis meses de inactividad.

"El miércoles ya Franco puede estar a disposición", aclaró el técnico en conferencia de prensa. Pese a la jerarquía del "Pulpo", el arco seguirá bajo la custodia de Santiago Beltrán, el juvenil de 21 años que se convirtió en la gran revelación del semestre y figura en la reciente serie de penales. Armani, de 39 años, no ataja desde el 22 de febrero, cuando apenas disputó un tiempo en la derrota frente a Vélez antes de resentirse de una serie de complicaciones físicas.

El calvario de las lesiones

El regreso del campeón del mundo se dilató más de lo previsto debido a una cadena de infortunios médicos. Lo que comenzó como un desgarro mal curado derivó en una tendinitis en el tendón de Aquiles y una posterior fibrosis que lo mantuvo marginado desde la pretemporada. En su ausencia, e inesperadamente, el puesto fue ocupado por Beltrán, quien pasó de ser el cuarto arquero a una pieza inamovible con 22 partidos en Primera División durante este año.

La oportunidad en la Sudamericana

Si bien Coudet ratificó la titularidad del juvenil en el torneo local destacando que "es un arquero de equipo grande", el panorama cambia para el plano internacional. Debido a la expulsión de Beltrán en la Copa Sudamericana, todos los caminos conducen a que Armani sea el titular el próximo miércoles 20 de mayo ante Bragantino en el Monumental.

Este regreso a las canchas será una prueba de fuego para el ídolo millonario, quien busca recuperar ritmo competitivo tras el semestre más difícil de su carrera en Núñez, mientras el club celebra la irrupción de un reemplazo que, hasta hace poco, no estaba en los planes de nadie.