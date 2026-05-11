A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, distintos modelos de inteligencia artificial comenzaron a proyectar cuáles son las selecciones con mayores posibilidades de quedarse con la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El análisis, realizado a partir de estadísticas, rendimiento colectivo, actualidad de los planteles, experiencia internacional y resultados recientes, ubicó a la Selección argentina entre los grandes candidatos a defender el título conseguido en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aparece respaldado por la continuidad de una base consolidada y la presencia de figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez

Según la IA, el principal favorito es Francia. El conjunto europeo mantiene gran parte del plantel que disputó las últimas finales mundialistas y cuenta con futbolistas jóvenes que atraviesan un gran presente, encabezados por Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga.

Detrás aparecen Brasil e Inglaterra, dos selecciones que llegan con planteles repletos de figuras internacionales y un importante recambio generacional. Brasil buscará volver a conquistar un Mundial después de más de dos décadas, mientras que Inglaterra intenta consolidar un proyecto que en los últimos años alcanzó semifinales y finales en torneos importantes.

España completa el grupo de principales candidatos según la proyección tecnológica. El seleccionado español aparece favorecido por el crecimiento de varios futbolistas jóvenes que se consolidaron en clubes europeos y por la identidad de juego que mantiene desde hace años.

El informe también aclara que las predicciones deportivas basadas en inteligencia artificial no garantizan resultados y funcionan únicamente como modelos probabilísticos. Factores como lesiones, estados anímicos, rendimientos individuales o situaciones inesperadas pueden modificar completamente el desarrollo de un torneo corto como un Mundial.

En paralelo, las casas de apuestas internacionales muestran tendencias similares y también ubican a Francia, Argentina, Brasil e Inglaterra entre las selecciones con menores cuotas para salir campeonas.

Mientras tanto, la expectativa mundial sigue creciendo de cara a una Copa del Mundo histórica, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes y se disputará en tres países diferentes.