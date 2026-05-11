La empresa distribuidora de energía Naturgy informó que el suministro eléctrico en San Juan fue normalizado en su totalidad. La comunicación llega luego de una semana crítica donde el sistema fue sometido al temporal de viento Zonda de mayor magnitud en los últimos 18 años, seguido por un fuerte frente de viento Sur que complicó las tareas de reparación el pasado viernes.

Según detalló la compañía, el departamento Pocito fue el área más afectada por ambos fenómenos. Mientras los equipos técnicos trabajaban para cerrar las brechas del Zonda, ráfagas de viento Sur superiores a los 104 km/h volvieron a dañar instalaciones previamente afectadas y frentes de trabajo que estaban en plena ejecución. Esta situación obligó a Naturgy a reasignar recursos de las zonas Este y Oeste para reforzar las cuadrillas en el Sur provincial.

Operativo de emergencia

El operativo de contingencia, que involucró a personal propio y contratistas, debió lidiar con ráfagas extremas y una gran cantidad de árboles derribados que obstaculizaban el acceso a las líneas. "En todo momento se priorizó la seguridad y la integridad física del personal operativo", explicaron desde la firma, subrayando que las condiciones meteorológicas condicionaron las maniobras de realimentación y reparación en campo.

A pesar de que el temporal inicial afectó a más de 50.000 usuarios, para el día viernes la empresa ya había resuelto el 99% de las incidencias. Sin embargo, el nuevo evento del viernes por la noche obligó a extender las tareas durante todo el fin de semana para asegurar la estabilidad de la red en los puntos donde el viento Sur volvió a derribar postes y cableado.

Servicio restablecido

Finalmente, Naturgy confirmó que durante la jornada del domingo 10 de mayo se completaron las últimas tareas de reparación, logrando la normalización total del servicio. Desde la distribuidora agradecieron la coordinación de los equipos que trabajaron de forma ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible ante un evento climático de características históricas para San Juan.