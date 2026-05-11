Masterclass, becas internacionales y obras en el Festival de Teatro Musical en San Juan

San Juan se consolida como el epicentro de la escena regional con la llegada de la III Edición del Festival Regional de Teatro Musical. El evento, que se desarrollará los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo, logró un hito histórico al agotar sus cupos y atraer a artistas de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y La Rioja. Sonia Belmonte, directora del espacio cultural Acapella, destacó que el encuentro ya trascendió las fronteras locales para posicionarse como un referente de formación a nivel nacional.

“Estamos felices de recibir a otros artistas y hemos cumplido con el objetivo que es federalizar la formación y regionalizar este festival que se viene con todo”, expresó Belmonte en declaraciones a DIARIO HUARPE. La organización confirmó que más de 90 personas participarán de las jornadas de capacitación intensiva y las funciones programadas en la sede de calle Suipacha, entre Córdoba y Central, en Capital.

Formación de élite y becas al exterior

El festival se destaca por un cronograma de masterclass dictadas por figuras de renombre. Desde Buenos Aires llegarán Karina K, Nicolás Villalba y Mariela Passeri; desde Mendoza lo hará David Páez, mientras que Córdoba estará representada por Sabrina Nicoletti y Fabiana Faroni.

Una de las grandes novedades de este año es el salto en la proyección internacional para los alumnos. “El año pasado tuvimos 10 becas, este año tenemos 16 becas internacionales de formación en Nueva York y en Madrid”, detalló Belmonte. Los interesados realizarán audiciones el domingo por la mañana frente a un jurado de especialistas en danza, actuación y canto.

Escenario y funciones

Además de la formación, el público podrá disfrutar de producciones de alto nivel.

Viernes: Se presentará "Lo quiero ya", una producción netamente local de la reconocida obra nacional.

Sábado: Será el turno de los ganadores del Premio Hugo Federal, el elenco mendocino con la obra "Hizo falta tanta agua".

“Los artistas de la capital ya sabían del festival antes de que nosotros les comentáramos; ya somos un referente de nación”, subrayó la directora, quien invitó a la comunidad artística a no perder la oportunidad de tomar contacto con estos saberes. “Nuestra intención es que todo el mundo tenga la oportunidad de ser parte”, concluyó.