La llegada de las primeras olas de frío intenso en gran parte del país volvió a poner el foco en los cuidados necesarios para atravesar el invierno sin afectar la salud. Especialistas advierten que las bajas temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, dolores musculares y complicaciones en personas vulnerables.

Uno de los principales consejos es mantener una adecuada temperatura corporal mediante ropa en capas. Los médicos recomiendan utilizar varias prendas livianas en lugar de una sola muy pesada, ya que esto permite conservar mejor el calor y adaptarse a los cambios de temperatura entre ambientes cerrados y exteriores. (

También insisten en proteger especialmente las extremidades y zonas sensibles del cuerpo. Guantes, gorros, bufandas y medias térmicas ayudan a reducir la pérdida de calor, especialmente en adultos mayores y niños pequeños, quienes suelen ser más sensibles al frío intenso.

Otro aspecto importante es mantener una alimentación equilibrada y una correcta hidratación. Aunque durante el invierno disminuye la sensación de sed, los especialistas remarcan que el organismo sigue necesitando agua para funcionar correctamente. Además, recomiendan consumir comidas calientes, frutas y alimentos ricos en vitaminas.

La ventilación de los ambientes es otro punto clave. Los expertos explican que abrir puertas y ventanas algunos minutos al día ayuda a renovar el aire y disminuir la concentración de virus y bacterias, incluso cuando las temperaturas son bajas.

Además, recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura y prestar atención al uso seguro de calefactores y braseros para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono, un riesgo que aumenta considerablemente durante el invierno.

Los especialistas también destacan la importancia de sostener la actividad física, incluso durante los días fríos. Caminar, realizar ejercicios suaves o mantenerse en movimiento ayuda a mejorar la circulación y fortalecer el sistema inmunológico.

Finalmente, aconsejan prestar especial atención a síntomas respiratorios persistentes, fiebre o dificultades para respirar y consultar rápidamente a un médico ante cualquier cuadro que se agrave, especialmente en personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo.