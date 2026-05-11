Javier Milei celebró la baja del riesgo país y defendió su gestión

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción ante un dato clave del mercado financiero: la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario nacional aseguró que “todo marcha acorde al plan”, vinculando la baja del indicador con la consolidación de su programa económico.

La reacción presidencial se produjo este lunes, luego de que el índice que elabora el JP Morgan se ubicara en 498 unidades, una barrera que no se perforaba desde fines de enero de este año. En su comunicación digital, Milei intercaló la defensa de su vocero, Manuel Adorni, con el resaltado de dos datos económicos positivos, entre los que destacó la recuperación de la confianza de los inversores internacionales.

El análisis del mercado

La baja de 12 puntos en el riesgo país fue recibida por la Casa Rosada como un aval a las negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, con organismos internacionales. Según el Ejecutivo, el haber despejado las dudas sobre los pagos de deuda para lo que resta del año permitió que los bonos argentinos subieran de precio, lo que impacta directamente en el descenso del indicador.

Milei destacó que este nuevo umbral acerca a la Argentina a la posibilidad de volver a emitir deuda en el exterior, aunque el equipo económico ha reiterado que, por ahora, se priorizarán vías de financiamiento más económicas. “Los números no mienten”, sugirió el mandatario en sus posteos, reforzando la idea de que el ajuste fiscal y la acumulación de reservas están dando los frutos esperados por el mercado financiero.

Contexto favorable

El descenso a los 498 puntos básicos representa el nivel más bajo en casi cuatro meses, dejando atrás los picos de 630 puntos registrados a fines de marzo. Este clima de optimismo en el Gobierno se completó con alzas de hasta el 3% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, particularmente en el sector energético, lo que fue monitoreado de cerca desde el despacho presidencial durante toda la jornada.