La Dirección Nacional de Vialidad informó este domingo que las lluvias intensas registradas en las últimas horas afectaron la circulación en rutas nacionales de la provincia de San Juan, con presencia de agua sobre la calzada en distintos tramos y recomendaciones de extrema precaución para los conductores.

Según el comunicado oficial difundido a las 11:00, se detectó descenso de agua sobre la calzada en la Ruta Nacional 150, a la altura del kilómetro 92, en el sector del Control de Baldecito, departamento Valle Fértil. En el lugar trabaja personal vial y se solicita circular con suma precaución.

Además, en la Ruta Nacional 40 Norte, se informó sobre el tramo Villicum-Talacasto, que se encuentra transitable, aunque con nublado y llovizna en el sector Matagusanos-Talacasto.

Por otra parte, en el tramo comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja, también se reportó presencia de agua en distintos puntos, lo que puede afectar las condiciones de transitabilidad. En todos los sectores, se recomienda reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

Desde el organismo nacional indicaron que, si las precipitaciones continúan, no se descarta la implementación de cortes preventivos o desvíos para resguardar la seguridad vial. Recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios por los sectores comprometidos.