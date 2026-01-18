Publicidad
Benjamín Costa, el sanjuanino que se coronó campeón en Bastos en Jesús María

El joven jinete sanjuanino se consagró campeón en la categoría Bastos con encimera lisa en el Festival Nacional de Doma y Folclore. El título llegó tras una actuación sostenida durante todas las noches de competencia. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El jinete sanjuanino hizo historia al ser campeón en Bastos en Jesús María. 

La 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María tuvo un cierre destacado para San Juan. En la madrugada del domingo 18 de enero, Benjamín Javier Costa se quedó con el primer puesto en la categoría Bastos con encimera lisa, una de las pruebas más exigentes del tradicional certamen cordobés.

A sus 19 años, Costa afrontó el campeonato con una actuación sólida desde el inicio. A lo largo de las distintas jornadas, logró mantenerse entre los mejores puntajes, con montas firmes y sin sobresaltos, lo que le permitió acumular los puntos necesarios para alcanzar la consagración.

El desempeño del jinete sanjuanino se caracterizó por la regularidad. En un contexto de alta competencia, supo sostener su nivel frente a rivales con trayectoria en la jineteada nacional, consolidándose como uno de los nombres destacados del festival.

Durante cada presentación, Costa respondió a las exigencias propias de la categoría Bastos, que demanda precisión técnica, control y resistencia. Esa continuidad en su rendimiento marcó la diferencia en la tabla final y definió el campeonato a su favor.

Además del resultado deportivo, su participación llamó la atención por el uso de casco de seguridad durante las montas, una práctica poco frecuente en este tipo de competencias. El propio jinete explicó que se trata de una medida preventiva adoptada tras una lesión previa, y que forma parte de su manera de encarar la actividad.

Con esta consagración, Benjamín Costa cerró su participación en Jesús María con un logro de alcance nacional y sumó un nuevo capítulo para la representación sanjuanina en uno de los festivales más importantes del país.

