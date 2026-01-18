Irán rechazó la decisión de Argentina de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista y advirtió que habrá respuesta. El portavoz de la cancillería, Ismail Baghaei, cuestionó la legalidad internacional de la medida y la calificó de “peligrosa desde el punto de vista político”.

El anuncio argentino, difundido el sábado, indicó que además de la Fuerza Quds, trece individuos vinculados al grupo fueron incorporados al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según el Gobierno, la medida implica sanciones financieras y restricciones operativas para limitar su capacidad de acción.

El comunicado oficial del Gobierno Nacional sobre Fuerza Quds de Irán.

La resolución fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, bajo impulso del presidente Javier G. Milei. Entre los nombrados se encuentra Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Quds implicado en los atentados a la AMIA y la embajada de Israel en 1992 y 1994, y actualmente con alerta roja de Interpol.

La Fuerza Quds actúa como brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, una unidad de élite fundada tras la Revolución Islámica de 1979. Además de funciones militares, controla un extenso emporio económico y protege el sistema de la República Islámica. Estados Unidos la designó como grupo terrorista en 2007, y posteriormente incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista negra bajo la administración de Donald Trump.

La decisión argentina recibió fuerte respaldo internacional. Estados Unidos celebró la medida, destacando el papel de la Fuerza Quds en promover violencia en Medio Oriente y más allá, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, consideró que Argentina fortalece así el frente global contra el terrorismo iraní y honra a las víctimas de la AMIA y la embajada israelí.

Teherán, en tanto, advirtió que etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es “inaceptable” y anticipó que responderá ante lo que calificó como una decisión contraria al derecho internacional.