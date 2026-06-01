El frío se hizo sentir con fuerza en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el ranking de las diez ciudades más frías de la Argentina para este lunes 1 de junio. La localidad que registró la temperatura más baja fue Río Grande, en Tierra del Fuego, donde el termómetro marcó -4,7°C y una sensación térmica de -8,7°C.

Las 10 ciudades más frías de la Argentina. (Captura: smn.gob.ar)

En segundo lugar apareció La Quiaca, en Jujuy, con -4,3°C y una humedad del 48%, mientras que el tercer puesto fue para Ushuaia, también en Tierra del Fuego, con una temperatura de 0°C y una sensación térmica de -1,8°C.

El listado continuó con Río Gallegos, en Santa Cruz, donde se registraron 0,4°C y una sensación térmica de -4,8°C. Más atrás se ubicó Perito Moreno con 2,1°C y una sensación térmica de -3,3°C, seguido por El Calafate, que marcó 3,8°C.

Entre las ciudades que completaron el ranking también aparecieron Comodoro Rivadavia, en Chubut, con 5°C; Maquinchao, en Río Negro, con 5,3°C; Gualeguaychú, en Entre Ríos, con 6,3°C; y Trelew, en Chubut, con 7°C.

Los datos reflejan el predominio de temperaturas extremas en la Patagonia y el norte argentino, regiones que desde hace semanas vienen registrando intensas heladas y jornadas marcadas por el ingreso de aire frío.

Según los especialistas, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días en distintas provincias, por lo que recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También aconsejan utilizar calefacción de manera segura y evitar exposiciones prolongadas al aire libre durante las primeras horas de la mañana y la noche.