La Unión Judicial de San Juan formalizó ante la Corte de Justicia un pedido para incorporar un nuevo ítem salarial denominado “conectividad”, similar al que perciben los docentes desde la pandemia. La propuesta contempla un monto inicial de $100.000, remunerativo y actualizado según la evolución de los costos de telefonía e internet. El beneficio alcanzaría a cerca de 1.800 trabajadores del Poder Judicial provincial.

El planteo fue confirmado a DIARIO HUARPE por el secretario general de la Unión Judicial de San Juan, Sebastián López, quien explicó que la presentación ya fue elevada al máximo tribunal provincial y actualmente esperan una respuesta.

Desde la organización sindical sostienen que la digitalización creciente de la Justicia y la implementación del sistema acusatorio adversarial penal modificaron de manera significativa la dinámica laboral de numerosos empleados judiciales.

Según explicó López, el funcionamiento del sistema penal bajo una lógica permanente de atención “24-7” genera que muchos trabajadores continúen atendiendo requerimientos fuera de su jornada habitual, incluso desde sus hogares y durante fines de semana o feriados.

Aunque cumplen sus tareas en dependencias oficiales, aseguran que con frecuencia utilizan recursos propios para revisar actuaciones, responder consultas o atender situaciones vinculadas al servicio judicial.

Para el gremio, esa disponibilidad permanente debe ser reconocida económicamente, especialmente cuando implica el uso de conexión a internet, telefonía móvil y dispositivos personales.

El secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López.

En ese marco, López comparó el planteo con el adicional que actualmente perciben los docentes para afrontar gastos de conectividad derivados de la actividad laboral. Según indicó, el objetivo no es crear un beneficio extraordinario sino reconocer un costo que hoy asumen los trabajadores judiciales para mantenerse disponibles fuera del horario habitual.

El planteo salarial

La propuesta elevada ante la Corte establece que el nuevo ítem tenga un valor inicial de $100.000 y se incorpore formalmente al salario de los trabajadores.

El gremio también solicitó que el adicional sea remunerativo, es decir, que forme parte del recibo de sueldo y no se trate de un pago extraordinario o transitorio.

Además, propusieron que el monto se actualice conforme aumenten las tarifas de los servicios de telefonía celular y conectividad, con el objetivo de que mantenga su capacidad de cobertura frente a los incrementos periódicos de esos costos.

El argumento jubilatorio

La presentación también incorpora un segundo fundamento vinculado al régimen jubilatorio que rige para los trabajadores judiciales.

De acuerdo con López, una ley provincial modificó años atrás el esquema de aportes del resto de los trabajadores estatales, estableciendo incrementos progresivos que van del 2% al 5% según la antigüedad laboral.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que los judiciales continúan aportando un 2% fijo durante sus 30 años de servicio. Desde el sindicato consideran que esa diferencia impacta en el salario y representa una desventaja respecto de otros sectores de la administración pública.

Por ese motivo, afirman que resulta necesario incorporar nuevos componentes salariales que permitan recomponer los ingresos del sector.

El pedido involucra a la totalidad del personal judicial, incluyendo empleados administrativos y de maestranza. Ahora la definición quedó en manos de la Corte de Justicia, que deberá analizar la viabilidad del planteo y resolver si avanza o no la incorporación del nuevo adicional.