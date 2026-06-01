Garrafa Hogar arranca la semana en Sarmiento con precios desde $20.000

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de la provincia continúa en marcha con una nueva edición del programa Garrafa Hogar. Una vez más, la iniciativa de la Dirección de Defensa al Consumidor recorrerá todos los departamentos de San Juan.

Las garrafas de 10 kilos se ofrecerán a $20.000, mientras que las de 15 kilos tendrán un valor de $30.000.

La semana próxima comenzará el lunes con un operativo en el departamento Sarmiento y continuará su recorrido por San Martín, Caucete y Rivadavia, para cerrar el viernes en Santa Lucía.

Lunes 1 de junio – Sarmiento

09 a 10 horas: CIC Colonia Norte

10:30 a 11:30 horas: Centro Cultural Media Agua

12 a 13 horas: Plaza del Barrio Tres Esquinas

La iniciativa del Gobierno de San Juan busca no solo aliviar el bolsillo de las familias en plena temporada invernal, sino también garantizar el acceso a garrafas seguras, evitando el uso de artefactos en mal estado o de procedencia dudosa.

De esta manera, Garrafa Hogar se consolida como una herramienta clave para proteger la economía y la salud de los hogares sanjuaninos durante los meses de frío intenso.