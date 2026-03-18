El descargo de Damián Ayude tras ser echado de San Lorenzo: "Me voy dolido"

La dirigencia de San Lorenzo oficializó el despido de Damián Ayude como director técnico del primer equipo. La determinación fue tomada por Sergio Costantino, presidente de la comisión transitoria, luego de que el Ciclón sufriera una dura derrota por 5-2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro durante la fecha 11 del Torneo Apertura.

Aunque en la conferencia de prensa posterior al partido el entrenador de 43 años había manifestado que "no pienso dar un paso al costado", la cúpula dirigencial y Pitu Barrientos, titular del fútbol profesional ad honorem, consideraron que su ciclo estaba cumplido.

Ayude, quien asumió en junio pasado tras la salida de Miguel Russo a Boca, cerró su etapa con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas en 29 encuentros disputados. El presente torneo mostraba un andar irregular con tres triunfos, cuatro igualdades y tres caídas, situación que contrastaba con la renovación de contrato hasta diciembre de 2026 firmada apenas en febrero.

El clima interno se vio afectado por el bajo rendimiento del equipo, pese a que la institución mantuvo el mismo plantel de la temporada anterior y sumó seis refuerzos en un contexto complejo. Durante la goleada ante el Halcón, el descontento de los hinchas se hizo sentir con el cántico "que se vayan todos".

Al confirmarse su salida, el técnico expresó que se retira "tranquilo, agradecido y dolido", enfatizando ante su desvinculación que "me voy dolido" de la institución. Por su parte, el club emitió un comunicado oficial señalando que "hoy por la mañana se le comunicó a Damián Ayude que ha dejado de ser el entrenador de San Lorenzo".

En el mismo texto, destacaron que el DT "fue la persona que se hizo cargo del plantel en un momento muy difícil para la institución, quien supo potenciar a nuestros juveniles tanto en Reserva como en Primera y, por sobre todas las cosas, demostró respeto y cariño por el Club en todo momento". El mensaje institucional concluyó afirmando que "lamentamos que los últimos resultados no hayan sido los esperados, valoramos su paso por la institución y le deseamos tanto a él como a su cuerpo técnico todo el éxito".

Finalmente, Alan Capobianco tomará el mando mientras se aguardan las elecciones del 30 de mayo para definir a la nueva conducción que gobernará hasta 2027 tras la destitución de Marcelo Moretti.