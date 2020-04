El diamante Jachallero, Ismael Sarruf la joya del Norte

El joven nacido en el Norte de San Juan comenzó sus primeros pasos en el ambiente basquetbolístico en la escuelita donde el profesor Norberto Álvarez da clases. Luego de unos años siguió en Jáchal Básquetbol Club, comenta con alegría que comenzó a practicar el deporte porque su padre y madre venían del deporte además añade, “Empecé jugando por la familia de mi viejo, por mi viejo, ellos jugaban al básquet casi todos, mi familia por parte de padre y madre son deportistas, así que algo iba a hacer. Me metieron a que practique básquet, me sentía bien, me sentía cómodo, me divertía, que es lo más importante a esa edad. Así empezó todo con diversión, con experiencia, creciendo de a poco”.

Ismael en el año 2010 emigró de la provincia, siguió su carrera basquetbolística en Amancay de La Rioja con Miguel Sisterna, donde el joven comenzó a jugar en las categorías U17 y U19, en su categoría salió Campeón y en U19 subcampeón, y comenta; “En 2010 estuve jugando para Amancay, fue la primera vez que me iba de casa, una experiencia nueva, con muchas expectativas me iba, por lo que no sabía cómo iba a responder estando fuera de mi casa, de mi familia y de mi lugar. Iba con muchas ganas principalmente, para poner todo para que el año fuera bueno y todo positivo así que me fui”.

El Isma como lo conoce todo el ambiente del básquet, comenta también como fue su relación con los dirigentes del club y sus compañeros, donde aún mantiene vínculos de amistad con ex compañeros y con Andrés Demarco quien es el dueño de club. Por el año 2011 Sarruf pasó a ser fichado por Perfora de Neuquén, en el cual el joven comenzó su carrera profesional, donde vivió un año junto a los hermanos Reinuaba, ambos también de Jáchal y expresó “Se me dio la oportunidad y partí con nuevas expectativas, porque al ser más lejos de casa, no sabía cómo me iba a adaptar, no sabía cómo iba a reaccionar ante este nuevo desafío, pero siempre positivo, con muchas expectativas. Siempre poniendo objetivos en mi cabeza para crecer en lo personal, pero más basquetbolísticamente que es lo que yo buscaba”.

A pesar de que a Sarruf le costó estar lejos de su familia, todo su esfuerzo fue retribuido en lo deportivo en el cual el reconoce que tuvo un año muy bueno, y añade “Jugué mi primer Torneo Federal, fui convocado por el club, salí campeón en mi categoría, jugaba en primera y tuve mis minutos en el Federal a pesar de que era muy joven. Aprendí muchísimo, fue una año muy productivo por todo lo que aprendí y como crecí en lo personal y en lo deportivo”. En Perfora Isma pudo seguir creciendo en lo personal, deportivo, y además el joven sanjuanino expresó que siguió estudiando, pudo seguir la escuela ya que era otro de sus objetivos, y expresó “Era nuevo para mí, otra vez estar en otra escuela, compartiendo otras cosas. En lo deportivo fue un gran cambio, fue mi primer año como jugador del TFB, desde el entrenamiento, la comida, hasta la manera de descansar, todo era nuevo. Entrenar doble turno, o triple turno, formas de entrenamientos. Todo era muy nuevo para mí. Fue todo positivo, y creo que yo puse todo de mi parte para tratar de aprovechar lo que más pude”.

Sarruf pudo compartir muchas cosas con sus compañeros debido a que tuvo la oportunidad de formar parte de un plantel donde había jugadores con experiencia en TNA, Liga y TFB, él pudo sacar provecho de cada una de sus experiencias con sus compañeros de equipo con su corta edad.

Ismael en el año 2012 volvió a Amancay de La Rioja, el joven de JBC además recibió oferta de otros clubes para disputar diferentes Torneos, pero él por decisión propia se volvió al club Amancay, con simpatía cuenta que se volvió por cómo se sentía, por la gente del club y por cómo era el club. En La Rioja fue Amancay el club que lo vio salir campeón en Primera División y además jugó Torneo Prefederal con equipos de la Zona Cuyo.

El joven de Jáchal pasó varios años viviendo en la vecina provincia, jugando para Amancay donde pudo compartir nuevamente experiencias de Federal en la Zona del Norte, y además volvieron a jugar un Prefederal, a lo que añade “Era muy competitivo, fueron años muy lindos basquetbolísticamente, porque el nivel era prácticamente lo que es el Federal hoy. Todo fue de experiencia, trataba de fijarme cada día más en detalles y tratar de crecer profesionalmente lo que más pudiera. Tuve compañeros profesionales, compañeros de mucha experiencia que los aproveché al máximo. Me sirvieron para crecer y me apoyaron en el crecimiento, entrenando juntos. Desde que volví de Neuquén pase 4-5 años en el club eligiéndolos, por más que tenía otros clubes elegí Amancay y me quedé ahí. Fueron años muy lindos, me ayudaron a crecer mucho como jugador”.

El Escolta jachallero después de casi siete años fuera de la provincia regresó a Jáchal Básquetbol, en el final de la temporada 2016, donde siguió los pasos de campeón y junto a Claudio Manrique entre otros jugadores destacados condujeron a los campeonatos al Expreso del Norte. Además también estuvo presente en el Seleccionado Mayor que disputó el Promocional de Mayores en el estadio Aldo Cantoni después de más de diez años sin participar.

Sarruf hizo un balance desde que él está en el club (JBC), fue más fácil, más llevadera su carrera en Jáchal. Él ya se encontraba en su casa, en su club, con su gente por lo que para el todo fue mucho más fácil, a pesar de las cosas negativas y positivas, para él siempre es bueno estar en JBC a los que añade, “Desde que yo estoy en el club salí campeón todos los años, para cualquier jugador salir campeón, triunfar, ganar, es una motivación siempre. Tengo algo muy importante que es por mérito propio, me gusta entrenar, me gusta esforzarme, me gusta superarme y también algo muy bueno, que me gusta ganar”.

Ismael comenta un poco sobre su club y su vuelta, en lo que concluye “Desde que volví en lo personal he salido campeón todos los años. Javier Salas (Presidente de Jáchal Básquetbol Club) ha hecho una muy buena gestión, está haciendo las cosas muy bien e hizo las cosas muy bien afrontando todos los obstáculos que se fueron dando en el transcurso de este camino, en el transcurso del crecimiento del club", cerró.