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El director de Ischigualasto defendió su soberanía: "Es sanjuanino y de pura cepa"
POR REDACCIÓN
El coordinador de la Administración del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, defendió la soberanía de San Juan frente a los reclamos planteados desde la provincia de La Rioja, en el marco de una creciente tensión entre ambas jurisdicciones por la delimitación territorial y el control de áreas estratégicas.
Teja Godoy calificó los dichos del gobernador riojano, Ricardo Quintela, como “desafortunados” y “alejados de la verdad y del marco legal vigente”, luego de que este reclamara soberanía sobre el proyecto minero Josemaría y el área de Ischigualasto (Valle de la Luna) durante una entrevista radial.
Además, el director del parque afirmó que Ischigualasto “es vallisto, sanjuanino y de pura cepa”, remarcando que cada sector del área protegida pertenece a la provincia de San Juan y, en particular, al departamento Valle Fértil.
En esa línea, sostuvo que los límites actuales cuentan con respaldo legal y constitucional, por lo que no existe “margen de duda” sobre la jurisdicción del área. Asimismo, expresó su compromiso de defender “cada centímetro de nuestra tierra” y destacó que Ischigualasto no es solo un área protegida, sino también un símbolo de identidad y orgullo para los sanjuaninos.
La disputa se originó cuando el gobernador riojano cuestionó la validez de los acuerdos de límites firmados en 1968 durante un gobierno de facto, a los que calificó como “irregulares”, y sostuvo que el territorio originalmente pertenecía a La Rioja. Además, propuso la intervención del Senado de la Nación como árbitro en la disputa e incluso planteó la posibilidad de una administración compartida del parque.
Este cruce de declaraciones se suma a un nuevo capítulo del conflicto interprovincial, que ya tuvo derivaciones en el plano político y judicial, tras la suspensión de actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña dispuesta por la justicia riojana.