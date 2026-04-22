El coordinador de la Administración del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, defendió la soberanía de San Juan frente a los reclamos planteados desde la provincia de La Rioja, en el marco de una creciente tensión entre ambas jurisdicciones por la delimitación territorial y el control de áreas estratégicas.

Teja Godoy calificó los dichos del gobernador riojano, Ricardo Quintela, como “desafortunados” y “alejados de la verdad y del marco legal vigente”, luego de que este reclamara soberanía sobre el proyecto minero Josemaría y el área de Ischigualasto (Valle de la Luna) durante una entrevista radial.

Además, el director del parque afirmó que Ischigualasto “es vallisto, sanjuanino y de pura cepa”, remarcando que cada sector del área protegida pertenece a la provincia de San Juan y, en particular, al departamento Valle Fértil.

Declaraciones del director tras los reclamos del gobierno de La Rioja.

En esa línea, sostuvo que los límites actuales cuentan con respaldo legal y constitucional, por lo que no existe “margen de duda” sobre la jurisdicción del área. Asimismo, expresó su compromiso de defender “cada centímetro de nuestra tierra” y destacó que Ischigualasto no es solo un área protegida, sino también un símbolo de identidad y orgullo para los sanjuaninos.

Juan Pablo Teja Godoy, coordinador de la Administración del Parque Provincial Ischigualasto. (Foto: Archivo)

La disputa se originó cuando el gobernador riojano cuestionó la validez de los acuerdos de límites firmados en 1968 durante un gobierno de facto, a los que calificó como “irregulares”, y sostuvo que el territorio originalmente pertenecía a La Rioja. Además, propuso la intervención del Senado de la Nación como árbitro en la disputa e incluso planteó la posibilidad de una administración compartida del parque.

Este cruce de declaraciones se suma a un nuevo capítulo del conflicto interprovincial, que ya tuvo derivaciones en el plano político y judicial, tras la suspensión de actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña dispuesta por la justicia riojana.