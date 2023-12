A cielo abierto, en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria, el diario Tiempo de San Juan presentó “1983, democracia para siempre”, un inédito documental que muestra el proceso de reconstrucción democrática en la provincia. El trabajo audiovisual contó con entrevistas, testimonios y la participación de un equipo de periodistas del medio que llevó a cabo un trabajo durante ocho meses.

El documental denominado “1983, democracia para siempre” surgió tras la inquietud de contar con un registro de la historia de aquellos que no se ha contado y tampoco se ha profundizado como fue la restauración de la democracia en San Juan y aquellas primeras elecciones en la provincia tras el golpe militar que marcó la historia de Argentina. “Este trabajo que inició de manera formal en abril de este año recopila testimonios, recuerdos y vivencias de quienes fueron protagonistas en aquella primera campaña electoral cuando el pueblo pudo finalmente elegir libremente”, dijo la presentadora y periodista del diario, Luz Ochoa.

El gobernador electo Marcelo Orrego dijo presente para la reproducción del documental. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

“Este documental contó con entrevistas y testimonios que la verdad, nos pusieron la piel de gallina. Esto nos posibilitó hacer un reconto histórico de cómo fue el proceso de reconstrucción democrática en San Juan, relatado por primera vez”, afirmó Natalia Caballero, jefa de redacción del medio.

Al mismo tiempo comentó que la decisión de mostrar el documental por primera vez al aire libre fue una decisión pensada. “Es un mensaje simbólico que busca sacar la historia para afuera, que todos la conozcan y busca, también con ustedes, elaborar, a través de la multiplicidad de voces, un relato cada vez más rico. Porque esto es un punto de partida, pero no es un punto final”, agregó.

Personalidades de la política, y otros sectores más dijeron presente para ver el documental. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

“En este viaje a la historia sanjuanina, vimos terror, vimos silencio, vimos oscuridad, vimos desaparecidos, vimos muerte, vimos dolor, vimos lucha, vimos resistencia, vimos odio, vimos amor, vimos dictadura y vimos democracia. Y hoy estamos todos acá para celebrar estos 40 años de la democracia, paridos por todos nosotros, por los argentinos, por los sanjuaninos, de una manera realmente que no hubiéramos querido que sea de ese modo”, amplió Caballero.

El recientemente electo gobernador Marcelo Orrego; el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria; el senador electo, Bruno Olivera; el intendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi; el diputado proporcional, Fernando Patinella; el ex senador César Gioja; Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista; y Analía Ponce, vicerrectora de la UNSJ, fueron algunos de los dirigentes políticos y autoridades que se hicieron presentes en la proyección. El documental fue ideado por la jefa de redacción, Natalia Caballero, y contó con la colaboración en la producción de las periodistas María Florencia García, Liss Navea, el fotógrafo y editor Mariano Martín, la locución de Fernando Ortiz, entre otros trabajadores más del medio.

En el anfiteatro Buenaventura Luna se proyectaron las imágenes. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Además Natalia Caballero mencionó que como equipo creen fundamentalmente en el derecho a expresarse en las urnas. "Creemos en la expresión popular, porque creemos que el ciudadano se puede desarrollar ejerciendo su derecho a voto. Por eso, democracia para siempre. Este camino recorrido es un punto de partida, no es un punto final. Conocer la historia nos permite reconocernos, nos permite saber quiénes somos. También nos permite saber a dónde nos dirigimos, pero no siempre. Pero lo que sí nos permite conocer nuestra historia es saber a qué lugares no queremos volver nunca más", exclamó.

Por su parte, Sebastián Saharrea, director general de Tiempo consideró que la presentación y documental “es importante para la memoria de San Juan y para las generaciones futuras”.

