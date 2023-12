Si Javier Milei lo pide, el bastón presidencial llevará la imagen del león

Con el regreso de la democracia, Juan Carlos Pallarols fue el orfebre elegido para confeccionar una de las piezas más simbólicas al momento de asunción de los presidentes de la Nación Argentina. En diálogo con DIARIO HUARPE, el reconocido orfebre reveló detalles del bastón presidencial, el que posiblemente use Javier Milei y dijo que si lo pide, llevará la imagen del león.

El bastón presidencial está confeccionado con madera de urunday y el metal elegido, donde están cincelados 24 cardos, representando a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con tres pimpollos sin florecer, que representan a las Islas del Atlántico Sur, es la plata. En promedio el símbolo tiene un tamaño de 90 centímetros de alto que varía, según explicó el orfebre, de acuerdo a la altura del nuevo Jefe de Estado.

El Bastón Presidencial que ya fue entregado en Casa Rosada(Foto: Gentileza Juan Carlos Pallarols)

“Es lo único que se modifica de la pieza y la posibilidad de agregar algún detalle que no altere el diseño original”, aseguró Pallarolos.

La ferviente afirmación del hombre que se declara apolítico, dio pie a la pregunta obligada. ¿Tallaste el león en el bastón? “En este bastón, el león no está porque todavía no me dieron ninguna indicación para hacerlo. Si había una sugerencia, con gusto lo hacía, pero siempre se hace después de la entrega. A todos los presidentes les hice lo que me pidieron”, respondió Pallarols, a este medio, sentado en su tradicional oficina de San Telmo, con la imagen de San Martin de fondo.

“Si lo pide, se puede poner en cualquier lugar que no modifique la estructura original del bastón”, aseguró.

Sin embargo, también se ciñó a lo que indican las normas del protocolo, y la imagen de un león no está bien vista, por ser considerado un personaje desagradable. “Los grandes enemigos de la Argentina fueron el león español y el británico”, expresó el artista.

El bastón en pleno proceso de armado.(Foto: Gentileza Juan Carlos Pallarols)

Por la singularidad que gira en torno a Javier Milei, en esta oportunidad, aparte del diseño del orfebre oficial, se dieron a conocer dos modelos más. Uno confeccionado por Adrián Pallarols, su propio hijo en donde a la vista, en la parte superior del mango, está la imagen de un león tallada, y un segundo bastón, del orfebre santafesino Santiago Marsilique, en donde el mango es la cabeza de un león con el grabado de una parte del Himno Nacional.

Empiñadura cincelada a mano. (Foto: Gentileza Juan Carlos Pallarols)

Frente a estas múltiples opciones, y pese a lo mencionado en medios nacionales y la posibilidad de no ser elegido, Pallarols dijo: “Está en sus manos elegir el que quiera y está todo bien con eso. Yo lo presenté en Ceremonial de Casa Rosada, lo aceptaron y espero una respuesta”, dijo el hombre de 81 años.

Una vida dedicada a la orfebrería

Fueron, quizás, sus comienzos tan difíciles los que lo prepararon para ser uno de los mejores orfebres del país y cargar desde hace 40 años con la responsabilidad de diseñar el bastón de mando de los últimos presidentes que tuvo en ejercicio desde el regreso de la Democracia en la Argentina. Juan Carlos Pallarols ya a sus dos años y medio recorría de la mano de su abuelo los talleres de la familia. A los cinco hacía sus propios juguetes con los restos de material que encontraba y a los 10, una tragedia familiar, lo convirtió en el “hombre” de la casa y se volvió en oficial. “Era un pichoncito, imagínate”, dijo a este medio el artista.

El diseño del nuevo Bastón Presidencial de Pallarols arrancó el 13 de abril del 2022, cuando Juan Carlos, comenzó su recorrido por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pasó por 550 colegios. En ese viaje, que duró hasta el 27 de noviembre de este año, 4 millones y medio de personas tuvieron la oportunidad de participar de la confección del importante elemento, dejando su huella. “Lo hago porque el pueblo es el verdadero dueño del bastón. Son las personas quienes eligen a los presidentes", explicó el por qué de una tradición que lleva adelante desde hace unos años, antes de cada elección.

Libros con mensajes de las personas que participaron del cincelado.(Foto: Gentileza Juan Carlos Pallarols)

De esta manera y recordando todos los kilómetros recorridos durante más de un año, antes de cerrar la entrevista, el orfebre con más de 70 años de historia, aprovechó para agradecer y reconocer el tiempo de todas aquellas personas que se acercaron hasta donde estuvo el bastón para dejar una pequeña marca que posiblemente acompañara a Javier Milei durante los próximos años.

"La gente soportó lluvia, frío, sol y calor haciendo fila para entrar. Le agradezco a todo el pueblo argentino que me acompañó. Fueron muchos millones", finalizó orgulloso del momento compartido.

Todos los bastones de Pallarols desde el regreso de la Democracia

En el 1983 con el regreso de la Democracia, Juan Carlos Pallarols comenzó a trabajar en el nuevo diseño, ya que anteriormente los presidentes recibían un emblema de estilo inglés.

Raúl Alfonsín fue el primer presidente en comenzar a usar el bastón hecho con madera que se extrae de árboles que crecen en Misiones y el Chaco, cuando asumió el 10 de diciembre de 1983.

El siguiente fue Carlos Menen, en el año 1989. Para su segundo mandato y en homenaje a su hijo, Carlitos, que había fallecido en un trágico accidente semanas antes de su nueva asunción, en la empuñadura, Pallarols grabó un Sol de Mayo. Según el mandatario de ese momento, su hijo solía dibujar soles en todos lados y el diseño que se cinceló, salió de un dibujo de uno de sus cuadernos de la primaria.

El tercero en la línea fue Fernando de la Rúa, en 1999. Fue uno de los presidentes más altos, por lo que hubo que modificar el largo del Bastón Presidencial para adaptarlo a su altura. En esta oportunidad, no hubo ningún pedido especial.

Eduardo Duhalde fue el cuarto y asumió en el 2002, luego de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en medio de una de las peores crisis que atravesó la Argentina. Por este motivo, el mandatario recibió al momento de su asunción uno “prestado”, que forma parte del museo de Pallarols solo para la foto, pero no fue usado por todo el contexto social del momento. Al finalizar su mandato, Duhalde recibió su emblema. Fue el más corto hasta el momento.

El siguiente fue Néstor Kirchner, en el 2003. Fue el más largo de todos los bastones confeccionados por el orfebre y no llevó ningún detalle particular.

El sexto bastón diseñado fue para la expresidenta Cristina Fernández en sus dos mandatos. Desde el 2007 al 2011. En su segunda asunción, pidió se grabaran dos manos estrechándose, simbolizando la unión.

En la línea y si bien fue diseñado por protocolo, en el 2015, Mauricio Macri fue el primero en romper con la tradición y al momento de asumir como presidente, no utilizó el bastón de Juan Carlos Pallarols. El elegido fue el del orfebre mercedino Damián Tessore.

El último presidente que usó el bastón de Pallarols fue Alberto Fernández, que asumió en 2019. Para este emblema patrio y por pedido del actual presidente, se grabó la frase: “Argentina de pie”.