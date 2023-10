En la mañana de este lunes, San Juan celebró los 40 años de democracia ininterrumpida con una actividad en Casa de Gobierno, que lo tuvo al gobernador Sergio Uñac y al vicegobernador, Roberto Gattoni, como anfitriones. Además, estuvo presente el gobernador electo, Marcelo Orrego, el exgobernador Jorge Escobar, el ministro de la Corte, Jorge Lima, el senador nacional, Roberto Basualdo, y el presidente del radicalismo, Eduardo Castro. También fueron convocados los referentes de todos los partidos políticos de la provincia.

Durante el encuentro realizado en la Sala Rogelio Cerdera, algunos de los referentes de la política sanjuanina hicieron uso de la palabra para referirse a la importancia de esta fecha. Uno de ellos fue el propio gobernador Uñac, quien celebró la participación de todos los espacios, e hizo hincapié en acompañar como oposición a la próxima gestión.

“Lo que estamos haciendo es conmemorar y comprometernos con el presente y el futuro, sin desconocer la historia. Con Marcelo podemos pensar en algunos temas igual, en otros distinto, pero en definitiva tenemos un objetivo común, y es que San Juan siga creciendo”.

A su vez, el mandatario agradeció por su labor a todas las personas que lucharon para restituir la democracia y para que hoy en día podamos dirimir las diferencias mediante el voto popular. En este sentido, aseguró que aunque parezca un hecho del pasado, a la historia nunca hay que desconocerla, ni menos olvidarla.

“Aun con diferencias, los sanjuaninos estamos unidos. Nosotros entendemos que a quienes vienen les tiene que ir mejor de lo que nos fue a nosotros, y si nosotros algún día pretendemos volver, debemos preparar un proyecto que sea superador”, enfatizó.

Por su parte, el diputado nacional y gobernador electo, Marcelo Orrego, agradeció la invitación y expresó que este día debe servir para consolidar el diálogo en la política, entendiendo que es la única forma de encontrar un camino en común.

“Debemos seguir trabajando de manera mancomunada, creo que es lo que está esperando la gente de nosotros, en tiempos donde las peleas inocuas entre políticos no sirven. Sin importar quién sea el presidente, no va a ser fácil, pero si los sanjuaninos estamos unidos, no hay obstáculos que no podamos superar”, aseveró.

Otro de los oradores fue el vicegobernador Roberto Gattoni, quien comenzó su discurso destacando y reconociendo la labor de la Cámara de Diputados, a la cual se refirió como “la caja de resonancia de la democracia”, ya que ahí conviven todos los pensamientos y miradas.

Hay que entender que las diferencias son solo en el mundo de las ideas, pero que nada tienen que ver con las cuestiones personales. Mi anhelo es que algún día, no muy lejano, no tengamos que festejar lo que debe ser una obviedad, como lo es vivir permanentemente en democracia”.

Además, también habló el exgobernador Jorge Escobar, quien puso el foco en defender la democracia y caminar en línea recta para no repetir los errores del pasado. “Esta fecha debe servir para que saquemos a la Argentina de esta situación que nos tiene divididos. Los problemas se arreglan y la democracia en definitiva no es más que estrechar lazos en relaciones humanas, no digo idénticas, pero por lo menos con el mismo objetivo común”, afirmó.

En tanto que, el presidente de la Unión Cívica Radical en San Juan, Eduardo Castro, quien expresó que la política aún está en falta con la democracia, ya que no están las respuestas que la sociedad requiere. “Invito a sostener el compromiso con la democracia y con la participación ciudadana, para que todos juntos podamos decir viva la patria”.

Al inicio de la ceremonia, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino, y se proyectó un video con archivos históricos referidos al regreso de la democracia. Además, el presbítero Jonatan Félix dio una bendición con la oración de la patria.

El encuentro contó también con la presencia de los principales dirigentes de los partidos políticos de la provincia: UCR, PJ, Producción y Trabajo, Partido Bloquista, Frente Grande, Actuar, Cruzada Renovadora, PRO, Partido Socialista, Demócrata Liberal, Partido Comunista, MST, Convicción Federal, GEN, y Frente Renovador.