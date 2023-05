Los exportadores volvieron a ingresar más de u$s 100 millones al mercado oficial de cambios a través del "dólar agro", pero nuevamente el Banco Central no logró sumar divisas a sus reservas internacionales y terminó la jornada con un saldo casi neutro tras su intervención.

El Central registró este viernes un saldo a favor de apenas u$s 2 millones luego de su intervención cambiaria, mientras los agros exportadores aportaron u$s 111 millones mediante el esquema de cotización diferencial para el sector y hubo demanda por u$s 70 millones para importación de energía.

De esta manera, el Central mantiene un saldo negativo de alrededor de u$s 274 millones en las cuatro primeras jornadas de mayo, el cual se suma a los casi u$s 3000 millones que perdió en los cuatro primeros meses del año en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios.

Por otro lado, el Central mantuvo la aceleración en el ritmo devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial. Dispuso un incremento de $ 0,55 para el mayorista, que terminó la jornada en $ 226,25, mientras el minorista avanzó a $ 235,98 en el promedio de las entidades financieras.