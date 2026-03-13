El doloroso recuerdo de Ángel de Brito tras su último encuentro con Silvina Luna

Para Ángel de Brito, el fallecimiento de Silvina Luna en agosto de 2023 representa un recuerdo de extrema sensibilidad debido a la amistad de 20 años que mantuvieron.

Al rememorar la última entrevista que le concedió la modelo en mayo de ese año, el conductor se sinceró al decir que "fue muy difícil porque sentí que se estaba muriendo. Lo vi en ella porque la conocía desde que salió de GH".

Según de Brito, quien conocía su energía y forma de hablar, "sabía como era su energía, su forma de hablar, los chiste que hacíamos, y ese día estaba... no quiero decir entregada, pero ya no podía salir y no se daba cuenta tampoco. Me costó mucho esa nota".

Fefe Bongiorno destacó que este fue el momento de mayor conmoción para el periodista en televisión, quien al informar el deceso sintió que "me bajaron los 20 años que convivimos". Durante aquel último paso por LAM, el conductor se asombró por la apertura de su amiga: "Yo sabía muchas cosas que ella no estaba contando y me sorprendió porque las contó, como su deseo de ser mamá, el de no morirse y seguir viviendo".

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De Brito enfatizó la dureza del proceso físico y psicológico que atravesaba la modelo, asegurando que "sabía el día a día, que fue muy cruel para ella, físicamente y psicológicamente porque ella quería vivir hasta el último día". En este contexto, mientras se prepara una serie homenaje que "era su sueño, quería graficar su dolor", Fernando Burlando aportó un dato estremecedor sobre la autopsia al afirmar que la joven "tenía adoquines en el cuerpo".