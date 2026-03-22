Policiales
El drone del HUARPE mostró el operativo por incendio en el Parque Industrial
POR REDACCIÓN
El incendio que se desató este domingo por la siesta en el Parque Industrial de Chimbas movilizó a múltiples equipos de emergencia y generó una intensa columna de humo en la zona. El foco se originó en un predio ubicado en inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel, donde las llamas avanzaron sobre cubiertas y tachos plásticos, favorecidas por las condiciones de viento.
DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y, a través de imágenes captadas con drone, mostró cómo fue el trabajo de bomberos del Cuartel Central y de cuarteles voluntarios, junto a personal policial del Comando Urbano y operarios con maquinaria. Desde el aire se pudo observar la magnitud del operativo y las tareas para contener el avance del fuego y evitar su propagación.