El incendio que se desató este domingo por la siesta en el Parque Industrial de Chimbas movilizó a múltiples equipos de emergencia y generó una intensa columna de humo en la zona. El foco se originó en un predio ubicado en inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel, donde las llamas avanzaron sobre cubiertas y tachos plásticos, favorecidas por las condiciones de viento.

DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar y, a través de imágenes captadas con drone, mostró cómo fue el trabajo de bomberos del Cuartel Central y de cuarteles voluntarios, junto a personal policial del Comando Urbano y operarios con maquinaria. Desde el aire se pudo observar la magnitud del operativo y las tareas para contener el avance del fuego y evitar su propagación.

(Foto: DIARIO HUARPE)

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