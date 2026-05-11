El duro mensaje de Icardi: "El tiempo pone a todos en su lugar"

Mauro Icardi volvió a demostrar su vigencia al consagrarse campeón una vez más con la camiseta del Galatasaray en Estambul,. En medio de los festejos en el campo de juego junto a la China Suárez y su familia, el delantero aprovechó para realizar un descargo muy personal en sus redes sociales para contestar a quienes cuestionaron su presente profesional.

El futbolista recordó que fueron "4 años consecutivos en los que no fueron solo títulos. Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo" para evidenciar el malestar que le generaron ciertos comentarios sobre su estado físico.

Sin escaparle a la confrontación, el deportista reconoció que "Quizás tienen razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos" desafiando así a quienes pusieron en duda su capacidad frente al arco.

Según su visión, durante este tiempo se enfrentó constantemente a "Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar. Pero el tiempo siempre pone todo y a todos en su lugar. Y cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad… solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia" reafirmando su rol determinante en los logros del equipo.

La alegría por la obtención de un nuevo trofeo se mezcló con el agradecimiento hacia el sector de la hinchada que lo apoyó en las malas. Icardi expresó que "Una vez más, el 'no puede' se transformó en campeonato. Una vez más, el genio frota la lámpara y aparece cuando el equipo más lo necesita. Pero por encima de todo, gracias a ustedes. No a todos… sino a aquellos que nunca dejaron de creer, de cantar, de acompañar y de defenderme incluso en los momentos más difíciles" dejando en claro que su vínculo con los fanáticos es muy profundo.

Además, abrió su corazón al afirmar que "El amor que me dieron durante estos 4 años vale más que cualquier mentira inventada" destacando el respeto ganado en Turquía.

El cierre de su mensaje incluyó una promesa para los seguidores de la institución que lo tiene como máximo ídolo. Con mucha emoción, el marido de la China Suárez concluyó asegurando que suma "Otra copa más para nuestra historia. Porque como siempre dije… El Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande. M.I 'Askim Olayim'" cerrando así un capítulo de gloria en su carrera.