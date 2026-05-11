Las galletitas de polenta y queso que se prepara en pocos minutos

En Argentina la celiaquía es una realidad que alcanza a uno de cada 80 chicos y a uno de cada 180 adultos. Por eso encontrar opciones que sean ricas y seguras resulta fundamental para el día a día. Estas galletitas de polenta y queso son una alternativa excelente para sumar a las meriendas o a las viandas escolares porque no tienen nada que envidiarle a los productos comerciales. La propuesta llega de la mano de Abocaditos para ofrecer una solución saludable y práctica a las familias.

Para empezar necesitás 100 g de polenta cruda y 100 g de maicena. A esto le sumás 50 g de queso Sardo rallado que le da un sabor intenso, aunque si no tenés podés usar parmesano o reggianito como reemplazo. También vas a requerir una cucharadita de polvo de hornear y sal a gusto. En un recipiente mezclás todos estos ingredientes secos y luego incorporás dos huevos junto con 25 cc de aceite de oliva.

La idea es formar una masa que sea tierna pero que se pueda moldear sin que se pegue en las manos. Si notás que queda muy seca podés agregar unas gotitas de agua con cuidado para que no se agriete al estirarla. Una vez que tengas el bollo listo lo estirás sobre la mesa con un poco de maicena hasta que tenga un grosor de unos cinco mm. Después cortás círculos con un cortante redondo o simplemente con un vaso.

Lo más práctico de esta receta es que podés usar una sartén apenas aceitada a fuego corona. Solo te va a llevar 10 minutos y tenés que darlas vuelta a la mitad del tiempo de cocción. Si preferís el horno podés cocinarlas a 180 grados durante 15 minutos hasta que se vean levemente doradas. Estas galletas se mantienen crujientes si las guardás en un recipiente hermético y se pueden preparar el día anterior. Además se pueden freezar tanto crudas como cocidas por un tiempo de hasta un mes.