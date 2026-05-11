La Lotería de Santa Fe realizó este domingo por la noche el sorteo 3372 del Quini 6 y las principales modalidades volvieron a quedar vacantes, por lo que el pozo acumulado para el próximo miércoles alcanzará los 8.950 millones de pesos.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 04, 07, 15, 24, 37 y 39. No hubo apostadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante con más de 1.713 millones de pesos acumulados. Sí se registraron 22 ganadores con cinco aciertos, quienes cobrarán cerca de 1,9 millones de pesos cada uno.

En La Segunda, las bolillas favorecidas fueron 00, 01, 06, 23, 24 y 40. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo volvió a quedar vacante, acumulando más de 980 millones de pesos para el próximo sorteo.

La Revancha también quedó sin apostadores ganadores. Los números sorteados fueron 01, 08, 15, 21, 24 y 44, dejando un pozo vacante superior a los 4.839 millones de pesos.

En tanto, el Siempre Sale tuvo 18 ganadores con cinco aciertos gracias a la combinación 03, 04, 06, 21, 40 y 43. Cada uno de los apostadores se llevará un premio superior a los 21 millones de pesos.

Además, en el Pozo Extra hubo 249 ganadores que recibirán más de 622 mil pesos cada uno.

En San Juan, la fortuna también tuvo protagonistas durante el fin de semana. Dos apostadores sanjuaninos acertaron cinco números en la modalidad Segunda Vuelta y ganaron más de 3,6 millones de pesos cada uno. Los tickets fueron vendidos en agencias de Capital y Rawson.