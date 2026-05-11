Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en el departamento de Chimbas, acusado de ingresar a una vivienda para robar distintos elementos. Sin embargo, antes de que la Policía llegara al lugar, vecinos de la zona lo interceptaron y lo sometieron a una violenta golpiza.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 en una casa ubicada en el Loteo Salta II. Según las primeras informaciones, el sospechoso —identificado como Oscar Antonio Ahumada, domiciliado en el Loteo Rodano— habría ingresado al domicilio y sustraído varios objetos, entre ellos un parlante, un inodoro, un tarro de pintura látex y un rollo de alambre.

Al intentar escapar, Ahumada fue advertido por vecinos del lugar, quienes lograron interceptarlo y retenerlo por la fuerza. Cuando personal de la Motorizada V llegó al sitio, encontró al sospechoso con heridas visibles producto de los golpes recibidos durante el episodio.

Posteriormente, Ahumada fue trasladado y quedó vinculado a una causa que será investigada por el procedimiento especial de Flagrancia, bajo la calificación de hurto calificado. Las autoridades deberán determinar ahora si hubo responsabilidades penales también para los vecinos que participaron en la agresión.