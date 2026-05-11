Hay días donde el cuerpo pide algo más que la comida de siempre, especialmente cuando bajan las temperaturas y buscamos bienestar. Una excelente alternativa es el pollo a la marroquí, una propuesta que combina cúrcuma, comino, canela y limón para crear un aroma sorprendente sin complicaciones.

Lo mejor es que no necesitás utensilios extraños, ya que una cacerola común cumple la función de un tajín tradicional. Esta preparación rinde para cuatro comensales y requiere una hora y 20 minutos de dedicación total.

Para empezar, el secreto está en la marinada que impregna la carne con sabores profundos y propiedades antiinflamatorias. Se deben mezclar los condimentos con ajo y aceite de oliva para masajear un kg de piezas de pollo, preferentemente muslos y patas con hueso.

Aunque con 20 minutos alcanza, el sabor será mucho más intenso si el preparado descansa toda la noche en la heladera. Luego se debe dorar la carne durante cuatro minutos por lado y retirarla para cocinar una cebolla grande cortada en plumas por unos ocho minutos.

El proceso continúa sumando una taza de caldo y limón a la olla para comenzar la cocción final. Es fundamental usar la ralladura del cítrico para capturar sus aceites esenciales si no se cuenta con limones en conserva.

El fuego bajo hará su magia durante 40 o 45 minutos hasta que la carne esté tierna y la salsa se reduzca. Al final, un puñado de aceitunas y una cucharada opcional de miel le darán ese brillo característico al plato antes de servirlo con perejil fresco. Si la salsa queda muy líquida, se puede retirar el pollo y reducirla a fuego fuerte hasta lograr la consistencia deseada.