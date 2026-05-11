Nicole Neumann marca tendencia con un look ideal para el invierno

Nicole Neumann volvió a posicionarse como un ícono de estilo al presentar su nueva propuesta para la temporada de frío. En sus plataformas digitales, la modelo posó con un conjunto que equilibra la comodidad con la distinción, logrando un resultado que sus seguidores no tardaron en celebrar.

La elección de prendas se centró en una combinación que nunca falla. La modelo vistió un blazer oversize en tono camel junto a una camisa celeste de diseño relajado. Esta mezcla permitió lucir elegante manteniendo una esencia descontracturada. En la parte inferior, optó por unos jeans skinny azul oscuro que aportaron modernidad a su imagen.

El calzado fue una pieza fundamental del estilismo. Nicole utilizó unas botinetas de cuero color chocolate con plataforma, un accesorio que se impone en este 2026. Para los detalles finales, eligió anillos dorados y un collar con piedra verde. Su apariencia se completó con el pelo suelto con ondas y un maquillaje muy natural. Recientemente, su pareja Manu Urcera se sinceró sobre su paternidad y expresó "Soy un poco egoísta" mientras recibía el apoyo de la modelo.