El ciclismo nacional vive un momento de orgullo absoluto. Delfina Dibella puso punto final a una participación que ya quedó grabada en las páginas doradas del deporte argentino al convertirse, con apenas 19 años, en la primera ciclista del país en disputar la tradicional Vuelta a España.

La joven atleta, quien venía de colgarse la medalla de bronce en los Juegos de Asunción 2025, demostró estar a la altura de la exigencia internacional durante las primeras seis etapas de la competencia. Su rendimiento fue constante, logrando mantenerse en el pelotón de elite y completando recorridos de altísima complejidad técnica y física.

Preservar el futuro

Pese a su gran desempeño, Dibella no formó parte de la séptima y última etapa de la ronda española. La decisión fue tomada por su equipo técnico con el objetivo de preservar su integridad física. El cierre de la carrera contemplaba el paso por el mítico Angliru, una de las cimas más temidas y exigentes del ciclismo mundial, cuyo esfuerzo podría haber resultado excesivo para la joven en esta etapa de su formación.

Un nombre para la historia

Más allá de no haber cruzado la meta en la jornada final, el objetivo principal fue cumplido con creces. Delfina no solo compitió, sino que abrió una puerta para las futuras generaciones de ciclistas argentinas en las "Grandes Vueltas" de Europa.

Su paso por España confirma el enorme potencial de la ciclista, quien ahora regresará al país para continuar con su calendario de entrenamientos, con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales y la consolidación de su carrera profesional en el Viejo Continente.