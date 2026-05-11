Condenaron sin cárcel a la mujer que atropelló y mató a un motociclista

La justicia de San Juan cerró un capítulo doloroso para la familia de Naiquén Aín Trindade. Graciela Aballay, la mujer que provocó el choque fatal en Santa Lucía, fue condenada mediante un juicio abreviado. El fallo estableció una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación especial para conducir cualquier vehículo con motor por el término de seis años.

El hecho que marcó estas vidas sucedió el seis de julio de 2025, aproximadamente a las 15:50 horas. Aballay circulaba al mando de un automóvil Toyota Corolla por la calle Gorriti. Al llegar a la intersección con la Ruta 20, la conductora cometió una imprudencia que resultó irreversible al ignorar la señalización reglamentaria de PARE. Sin ceder el paso, avanzó justo cuando una motocicleta Bajaj Rouser 200cc circulaba por la zona con prioridad.

En la moto viajaba Naiquén junto a su pareja, Sol Victoria Cerrutti. El impacto del lateral del auto contra el frente del vehículo menor fue tan violento que ambos ocupantes salieron despedidos hacia el asfalto. Como consecuencia del golpe, la motocicleta comenzó a incendiarse en el lugar del siniestro.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson para intentar salvar sus vidas. Lamentablemente, Naiquén Trindade no logró recuperarse de las severas heridas recibidas y falleció ocho días después debido a un fallo multiorgánico derivado de un politraumatismo grave.

Por su parte, Sol Cerrutti sobrevivió al fuerte impacto, aunque debió afrontar un proceso de recuperación difícil. Según el informe médico, la joven presentó lesiones de consideración que le demandaron al menos 60 días de incapacidad.

Ante las pruebas presentadas por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales número cinco, y tras el reconocimiento de culpabilidad de la acusada, se determinó su responsabilidad penal. Aballay fue declarada responsable por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas, ambos ocasionados por la conducción imprudente de un vehículo con motor.