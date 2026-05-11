Icardi le mandó un mensaje a Wanda Nara por sus hijas: "También son parte"

Mauro Icardi decidió abrir su corazón a través de su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a sus hijas, Francesca e Isabella, luego del revuelo causado por su reciente festejo de campeonato. El futbolista del Galatasaray se vio envuelto en una serie de críticas tras mostrarse cerca de los hijos de la China Suárez en el campo de juego.

Para frenar las especulaciones sobre su rol paterno, el deportista compartió una foto de un partido pasado y comenzó diciendo que "Ustedes también son parte de todo esto mis princesas hermosas".

En su extenso descargo, el delantero apuntó contra quienes cuestionaron su presente familiar y las versiones que circularon en los medios. Aseguró con firmeza que "Nos quisieron separar con falsas denuncias, nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una Justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos".

Icardi, que se convirtió en protagonista de un video viral en Turquía, no dudó en señalar que las presiones externas no lograron su objetivo. Según les explicó a las niñas, "Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse, que el amor de un padre hacia sus hijas podías apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros".

Para el jugador, la conexión con sus hijas se mantiene inquebrantable a pesar de los conflictos mediáticos y las decisiones de terceros. El futbolista remarcó que "Pero hay algo que nunca entendieron, el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye".

Con este mensaje buscó desmentir cualquier tipo de alejamiento afectivo. En el texto, Icardi les confesó con sentimiento que "Nuestro vínculo jamás estuvo en duda, ni un solo día, porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di".

Atravesando todavía las consecuencias de un divorcio que le genera complicaciones, el deportista valoró el apoyo de su familia. Mencionó que "Todo lo que hago también es por ustedes, cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido".

Icardi subrayó que sus logros deportivos actuales están íntimamente ligados a ellas. Por esa razón, les dedicó su presente al afirmar que "Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida, siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande".

Finalmente, cerró su publicación con una promesa absoluta para que las niñas sientan su respaldo al escribir que "Las amo con toda mi alma y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes".