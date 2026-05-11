Choque entre un auto y una moto: no hubo heridos de gravedad

La mañana de este lunes comenzó con un fuerte siniestro vial en una transitada esquina de Capital. El accidente ocurrió en el cruce de Avenida España y Arenales, donde colisionaron un Toyota Corolla y una motocicleta Yamaha FZ. A pesar de la violencia del impacto, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Según las primeras informaciones, el Toyota Corolla circulaba de oeste a este por calle Arenales alrededor de las 8.30 cuando, al llegar a la intersección con Avenida España, impactó contra la moto que avanzaba hacia el sur. El choque dejó importantes daños materiales tanto en el automóvil como en el rodado menor.

Tras el impacto, vecinos y conductores que pasaban por la zona se acercaron rápidamente para asistir y verificar el estado de los involucrados. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y no fue necesario lamentar consecuencias graves.

El siniestro generó complicaciones en el tránsito durante varios minutos, especialmente para quienes se dirigían hacia Rawson en plena hora pico. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, ya que la zona registró demoras y reducción de calzada mientras retiraban los vehículos involucrados. El hecho volvió a poner el foco en la necesidad de manejar con atención en cruces de alto tránsito de Capital.

Aunque el accidente solo dejó daños materiales, las imágenes posteriores al impacto reflejaron la magnitud del choque y causaron preocupación entre quienes transitaban por el lugar al inicio de la semana.