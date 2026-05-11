La incontinencia urinaria afecta a una de cada cuatro mujeres adultas en el mundo, aunque gran parte de quienes la padecen no consulta por vergüenza, miedo o porque creen erróneamente que se trata de una consecuencia “normal” de la edad o de la maternidad.

El trastorno consiste en la pérdida involuntaria de orina y puede presentarse desde pequeños escapes al reír, toser o hacer ejercicio, hasta episodios frecuentes e incontrolables. Según estudios citados por especialistas, en Argentina la prevalencia alcanza al 28,35% de las mujeres y aumenta considerablemente después de los 35 años. Sin embargo, menos del 8% consulta espontáneamente a un profesional.

Los médicos explican que existen distintos tipos de incontinencia. La más frecuente es la denominada “de esfuerzo”, vinculada a escapes al realizar movimientos o esfuerzos físicos. También aparece la de urgencia, caracterizada por una necesidad repentina e intensa de orinar, y la mixta, que combina ambas situaciones.

Entre las causas más habituales figuran el embarazo, el parto, la menopausia, el sobrepeso, enfermedades neurológicas, alteraciones prostáticas en hombres y el debilitamiento del suelo pélvico. Los especialistas remarcan además que factores como la obesidad y el sedentarismo incrementan significativamente el riesgo de desarrollar el trastorno.

Uno de los principales problemas sigue siendo el silencio con el que muchas personas atraviesan la enfermedad. La pérdida de orina suele afectar la vida social, la autoestima, la actividad física y hasta las relaciones personales. En muchos casos, quienes la padecen modifican hábitos cotidianos antes de consultar a un médico.

Actualmente, los tratamientos van mucho más allá de la cirugía convencional. Los especialistas recomiendan inicialmente ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, cambios de hábitos, reducción de peso, entrenamiento vesical y tratamientos kinésicos específicos.

Además, hoy existen procedimientos mínimamente invasivos y ambulatorios. El urólogo Martín Lerner explicó que uno de ellos se realiza mediante endoscopía, sin bisturí ni internación, utilizando sustancias biocompatibles que mejoran el cierre uretral y reducen las pérdidas involuntarias de orina. El procedimiento cuenta con aprobación de organismos internacionales como la FDA y la Anmat.

Los expertos remarcan que no existe una única solución universal y que cada caso requiere evaluación médica personalizada. También destacan que consultar a tiempo permite acceder a tratamientos eficaces y evitar el deterioro progresivo de la calidad de vida.