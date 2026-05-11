Desde este lunes 11 y hasta el próximo miércoles 13 de mayo, San Juan se suma a la nueva edición del Hot Sale, el evento de ventas online que nuclea a más de 800 marcas en todo el país. Las expectativas en la provincia están puestas en el aprovechamiento de herramientas de financiación que, en algunos productos específicos, alcanzan hasta las 24 cuotas sin interés, sumado a descuentos que oscilan entre el 10% y el 65%. Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, destacó a DIARIO HUARPE que, a pesar de ser una iniciativa nacional, tiene un impacto directo en las sucursales instaladas en el territorio sanjuanino: "Cualquier tipo de estos eventos hace bien".

Rubros destacados y el impacto en la industria

Históricamente, el interés de los consumidores sanjuaninos se ha volcado hacia la tecnología y el equipamiento del hogar. Al respecto, Rodríguez señaló que "los electrodomésticos son los que han llevado a la delantera", seguidos por el calzado, las ópticas y el sector de viajes, que suele presentar numerosas promociones en pasajes.

Sin embargo, el panorama no es uniforme para todos los sectores. La indumentaria, que solía ser un rubro fuerte, enfrenta hoy una realidad dispar debido a la apertura de importaciones.

"Hoy te diría que es un sector que no la está pasando bien, sobre todo el de la industria nacional", analizó el entrevistado, subrayando que las expectativas de repunte se dan en un "contexto muy complicado que hoy atravesamos las pymes en la República Argentina".

El foco puesto en evitar estafas

Uno de los puntos en los que más insistieron los representantes comerciales es en la necesidad de operar con cautela para evitar caer en delitos informáticos, los cuales suelen incrementarse durante estos tres días de alta demanda.

"Hacemos mucho hincapié en el tema de las estafas, hay que tener mucha precaución", advirtió Rodríguez.

Para garantizar una compra segura, la recomendación principal es no ingresar a través de enlaces que lleguen por redes sociales o correos electrónicos sospechosos, sino dirigirse directamente a la página oficial de la cámara organizadora o a los sitios web oficiales de cada comercio. Según detalló el referente, la importancia de utilizar estas plataformas oficiales radica en que las estafas "están realmente a la orden del día" y la verificación de la URL es el paso clave para proteger la economía familiar.

Dónde comprar en San Juan

Varias tiendas con sucursales en la provincia participan con promociones especiales: