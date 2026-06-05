El emotivo mensaje de Skay tras la muerte del Indio: “Buen viaje, mi querido amigo”

La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, generó una profunda conmoción en la música argentina. Entre las reacciones más esperadas estuvo la de Eduardo “Skay” Beilinson, histórico compañero de ruta en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien lo despidió con un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la banda.

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, escribió Skay en sus redes sociales, junto a una breve frase que reflejó el impacto de la noticia: “Hoy es un día muy triste”.

La despedida adquiere un significado especial debido a la historia compartida por ambos músicos. Juntos construyeron una de las bandas más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino, aunque durante años mantuvieron caminos artísticos separados tras la disolución de Los Redondos. Sin embargo, en los últimos tiempos habían aparecido señales de acercamiento y gestos públicos que despertaron expectativas entre los fanáticos.

El mensaje de Skay fue interpretado por miles de seguidores como una despedida íntima y sincera hacia quien fue su socio creativo durante décadas. Las palabras evocaron tanto la amistad como el legado musical que ambos dejaron en la cultura popular argentina.

Como consecuencia del fallecimiento del Indio Solari, también fue suspendido hasta nuevo aviso el recital que Skay Beilinson tenía programado para este sábado. La decisión fue comunicada junto con el mensaje de despedida y responde al impacto emocional que provocó la noticia en el entorno del músico.

La muerte del Indio deja un vacío difícil de llenar en el rock nacional. Autor de algunas de las canciones más influyentes de las últimas décadas, su figura trascendió generaciones y se convirtió en un símbolo cultural. Mientras los homenajes se multiplican en todo el país, las palabras de Skay resumen el sentimiento de miles de seguidores: el adiós a un amigo, a un compañero de historia y a una de las voces más emblemáticas de la música argentina.