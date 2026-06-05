Cirko Marisko presenta en San Juan su premiado show de humor

El fenómeno teatral que sorprendió durante la última temporada de Villa Carlos Paz desembarcará este domingo 7 de junio en San Juan. Cirko Marisko, el espectáculo protagonizado por Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, llegará a la provincia tras consagrarse con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, un reconocimiento que marcó un antes y un después para la propuesta. La función será en el Cine Teatro Municipal de San Juan a las 20 hs.

La obra iniciará su recorrido por la región de Cuyo con presentaciones en Mendoza, San Luis y San Juan, en el marco de una gira que busca expandir el alcance de un show que logró destacarse en una de las plazas teatrales más competitivas del país.

Según explicó el elenco a DIARIO HUARPE, la obtención del galardón no solo representó un reconocimiento artístico, sino también una nueva etapa profesional. "Cambió un poco la percepción de nuestro trabajo. Un galardón de esas características te posiciona de otra manera frente a nuevas oportunidades y, en lo individual, aumenta el tiempo que le dedicás a la preproducción de material", señalaron.

Del teatro callejero a las salas

Uno de los rasgos distintivos de Cirko Marisko es la combinación entre recursos teatrales tradicionales y la espontaneidad heredada de los espectáculos callejeros. Martín explicó que esa experiencia es una de las claves del éxito de la propuesta.

"Nosotros llegamos al teatro con una experiencia de 20 años como espectáculo de calle. Eso nos da herramientas para poder manejar la sala sin condicionamientos. Lo espontáneo siempre está presente en nuestro show y nos permitimos ciertas licencias para dar un tono de frescura en cada función y hacerla única", sostuvo.

A esa dinámica se suman los recursos técnicos propios de una sala teatral

, como iluminación, sonido, pantallas y una puesta en escena más elaborada. "Nuestro show sigue evolucionando y nosotros seguimos aprendiendo. Eso nos da mucho entusiasmo y predisposición para cada presentación", agregó.

Un espectáculo que se adapta a cada ciudad

La interacción con el público es otro de los pilares de Cirko Marisko. Por eso, antes de llegar a cada destino, los artistas realizan un trabajo previo para conocer mejor las características culturales y lingüísticas de cada lugar.

"Al presentarnos en diferentes latitudes hacemos una pequeña investigación sobre cómo se habla y qué es lo actual en esa región. Tratamos que el público sienta ese interés por conocerlos. Al mismo tiempo buscamos mantener nuestra impronta y dar a conocer nuestros modismos, encontrando un equilibrio entre actualizarnos y conservar nuestra esencia", explicaron.

La primera vez en Cuyo

La llegada a San Juan tendrá un significado especial para la compañía, ya que será su primera experiencia en la región cuyana.

"Este fin de semana llegamos por primera vez a la zona de Cuyo. Estaremos en Mendoza, San Luis y San Juan respectivamente. Nuestras expectativas son grandes porque llegamos con el show a punto", afirmó Martín.

Sobre lo que encontrará el público sanjuanino, adelantó: "La gente se va a encontrar con un espectáculo de más de una hora y media donde la risa está garantizada".

La propuesta reúne improvisación, stand up, música, baile, sketches, freestyle y una participación activa de los espectadores, un componente que convierte a cada función en una experiencia diferente. Con esa fórmula, Cirko Marisko buscará repetir en San Juan el éxito que lo llevó a convertirse en una de las revelaciones teatrales de la temporada 2026.