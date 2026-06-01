A pocos días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de Argelia, Vladimir Petković, protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión al manifestar su molestia por el protagonismo que tiene la Selección argentina en las consultas de los periodistas y en el análisis previo del Grupo J.

El técnico fue contundente al referirse a la situación y aseguró que le incomoda que gran parte de la atención esté centrada exclusivamente en el vigente campeón del mundo. “Me molesta un poco que solo se hable de Argentina”, afirmó durante la presentación de la lista de convocados para la Copa del Mundo.

Petković reconoció que la Albiceleste genera una enorme expectativa por ser el primer rival de Argelia en el torneo, pero remarcó que el grupo no se reduce únicamente a ese encuentro. Según explicó, los partidos frente a Jordania y Austria también serán determinantes para las aspiraciones de clasificación de su selección.

“Los partidos contra Austria y Jordania no serán nada fáciles”, sostuvo el entrenador, quien insistió en que concentrar toda la discusión en Argentina puede llevar a subestimar a los otros integrantes de la zona.

Argelia compartirá el Grupo J junto a la Selección argentina, Austria y Jordania. El debut de ambos seleccionados será el próximo 16 de junio en Kansas City, en uno de los partidos más esperados de la fase inicial del certamen.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni continúa con su preparación en Estados Unidos. El plantel comenzó a reunirse en Kansas para disputar los amistosos previos al Mundial frente a Honduras e Islandia antes de enfocarse plenamente en el estreno mundialista.

Las declaraciones del entrenador argelino tuvieron amplia repercusión en medios internacionales y entre los hinchas, ya que reflejan la presión que genera compartir grupo con la actual campeona del mundo. Sin embargo, Petković dejó en claro que su principal objetivo es que su equipo mantenga la concentración en los tres compromisos y no únicamente en el choque ante Argentina.