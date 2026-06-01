Más de 30 barrios y 1.000 créditos: la apuesta habitacional del plan por US$ 600 millones

La construcción de viviendas se convirtió en uno de los principales argumentos del Gobierno de San Juan para justificar el proyecto que buscará autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta US$ 600 millones. Dentro del paquete de obras que la Provincia pretende ejecutar mediante bonos o créditos, el componente habitacional ocupa un lugar central debido al déficit existente y a la demanda que proyectan las autoridades para los próximos años.

Durante la presentación de la iniciativa, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que una parte de los recursos estará destinada a la construcción de más de 30 barrios y a la puesta en marcha de una línea de aproximadamente mil créditos individuales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

"Vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y para poner a disposición mil créditos del IPV para la construcción de viviendas mediante el operatorio individual", anunció el mandatario.

La propuesta forma parte del proyecto que será debatido esta semana en la Cámara de Diputados y que habilitaría a la Provincia a emitir bonos en mercados nacionales o internacionales, o bien acceder a préstamos bancarios para financiar infraestructura.

Un déficit habitacional que sigue creciendo

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la vivienda debe ocupar un lugar prioritario dentro de la planificación de largo plazo. La explicación oficial está vinculada al crecimiento poblacional esperado en los próximos años y al impacto que podría tener la expansión de la actividad minera sobre la demanda de soluciones habitacionales.

La intención del Gobierno es anticiparse a ese escenario mediante la construcción de nuevos complejos habitacionales y la ampliación de las herramientas de acceso a la vivienda propia.

"Las familias sanjuaninas son el centro de todas nuestras políticas", afirmó Orrego al explicar por qué la cuestión habitacional ocupa un lugar destacado dentro del esquema de financiamiento que busca impulsar.

Más barrios y créditos individuales

El plan contempla dos líneas de acción principales.

Por un lado, la construcción de más de 30 barrios a través de los mecanismos tradicionales del Estado provincial. Por otro, la ampliación del sistema de créditos individuales del IPV, destinado a personas que cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir.

La operatoria permitiría que unas 1.000 familias accedan a recursos para levantar sus viviendas sin depender exclusivamente de los programas de construcción de barrios estatales.

La medida busca diversificar las alternativas habitacionales y acelerar la respuesta a una demanda que supera ampliamente la oferta disponible.

Impacto en la construcción

Además de la cuestión social, el Gobierno pone el foco en el efecto económico que tendría el programa habitacional.

El sector de la construcción aparece entre los principales beneficiarios de una eventual aprobación del proyecto. Las autoridades consideran que la ejecución de barrios y viviendas individuales generará empleo directo e indirecto, movilizará a proveedores locales y contribuirá a dinamizar la economía provincial.

"Esto es, en el corto plazo, crear más puestos de trabajo, que la construcción tenga más actividad y que haya más viviendas para la demanda que va a tener San Juan", sostuvo el gobernador.

Una apuesta vinculada al crecimiento futuro

La estrategia oficial se apoya en la expectativa de crecimiento económico asociada a los grandes proyectos mineros que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Desde el Gobierno entienden que la llegada de nuevas inversiones y el incremento de la actividad productiva generarán una mayor presión sobre el mercado inmobiliario y la infraestructura urbana, por lo que consideran necesario comenzar ahora con la planificación y ejecución de viviendas.

En ese marco, el financiamiento por hasta US$ 600 millones no sólo apunta a rutas, obras hídricas o saneamiento, sino también a reforzar la política habitacional en una provincia que busca prepararse para una etapa de expansión económica y demográfica.

La iniciativa comenzará a discutirse este jueves en la Legislatura provincial y, de ser aprobada, abrirá la puerta para que San Juan acceda a recursos destinados a uno de los problemas estructurales más sensibles para miles de familias: el acceso a la vivienda propia.